Distrito Málaga-Guadalhorce participa junto con el Ibima en creación de una red europea de nuevas tecnologías

20M EP

NOTICIA

El Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce, a través de dos profesionales de su Unidad Docente Multiprofresional de Atención Familiar y Comunitaria que forman parte del grupo de investigación C-08 del Ibima, está participando en el proyecto europeo COST Action ENABLE: European Network to Advance Best practices & technoLogy on medication adherencE, un proyecto centrado en la creación de una red colaborativa de nuevas tecnologías para mejorar la adherencia al tratamiento en los diferentes sistemas sanitarios europeos.