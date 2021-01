Els Jutjats de Requena reprenen la seua activitat ordinària després de la suspensió d'actuacions per Filomena

Els Jutjats de Requena (València) reprenen aquest dimarts la seua activitat ordinària després de la suspensió d'actuacions no urgents acordada per al dilluns per la Junta de Jutges a causa dels efectes de la borrasca Filomena, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).