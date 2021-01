Bruselas avisa a los Estados miembros de que no pueden hacer compras unilaterales de vacunas: "No es posible"

No, los Estados miembros de la UE no pueden comprar vacunas contra la Covid-19 por su cuenta. Así lo ha vuelto a aclarar este martes la Comisión Europea. La directora general de Salud y Seguridad Alimentaria del Ejecutivo comunitario, Sandra Gallina, lo ha explicado en una pregunta del Parlamento Europeo. "No es posible", comentó, y añadió que desde su punto de vista no cree que se "estén dando" estas maniobras. Se refiere, eso sí, a acuerdos con farmacéuticas, no con terceros países (como en el caso de Chipre con Israel).

En todo caso, el acuerdo para la compra comunitaria de vacunas refleja en el artículo 7 ese punto: la obligación de no negociar con las farmacéuticas por separado. "Esta duda llega por los rumores de que hay algunos países que se están moviendo para comprar por su cuenta", expresa una fuente consultada por 20minutos. En todo caso, las adquisiciones realizadas a nivel de la UE tienen prioridad.

Por el momento, la UE ha cerrado contratos con seis grupos farmacéticos para el suministro de sus vacunas contra la Covid-19 en los países del bloque y ha alcanzado un principio de acuerdo con Novavax. Las autoridades comunitarias, ha explicado Gallina, esperan lograr un pacto preliminar esta semana también con la firma Valneva.

Por lo pronto, la UE ha firmado contratos con farmacéuticas por un total de 2.300 millones de dosis de vacunas contra la Covid-19. Pfizer (ya administrándose) y CureVac son las que más aportan. Si hacemos el cálculo, son más de 5 dosis por persona (446 millones de ciudadanos).

En cualquier caso, Bruselas ha solicitado a los Estados miembros que informen sobre cualquier problema en el proceso de distribución y estos solo han comunicado tres "problemas menores" en los que las entregas se han retrasado uno o dos días con respecto a la fecha inicialmente prevista. "Aparte de eso, nos comunican que las vacunas están llegando", ha explicado Gallina.