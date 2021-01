Se multiplican los cortes de agua por congelación de tuberías: qué hacer para recuperarlas y evitar que pase

La bajada en picado de las temperaturas en media España (la mínima que se ha registrado este martes ha sido de -25,2 grados en Molina de Aragón, Guadalajara) ha traído, además de los problemas de movilidad y el colapso en hospitales por caídas debido al hielo, los cortes de agua. En muchas viviendas y urbanizaciones las tuberías se han congelado, cortando el suministro.

Ya desde el pasado fin de semana, el Canal de Isabel II en Madrid había registrado un gran crecimiento en los problemas de este tipo. El domingo había recibido 1.046 avisos por congelación de contadores, un 72% de todas las quejas recibidas, y había destinado a ello a 80 operaciones para solucionar los problemas.

La empresa pública atendió ayer lunes 1.153 incidencias relacionadas con la congelación de las tuberías y de las canalizaciones.

Sin embargo, la situación ha empeorado este martes, cuando se han alcanzado temperaturas récord bajo cero.

Los municipios donde se han recibido más incidencias relacionadas con el suministro de agua son Alpedrete, Miraflores de la Sierra y Collado Villalba, así como Madrid capital, donde este martes se han registrado averías por posible congelación en la zona de La Vaguada, donde además se ha detectado una avería en el sistema de riego.

Muchos usuarios en redes sociales se están quejando porque el número de atención al cliente de la empresa (900 365 365) está colapsado y no responde a las llamadas o tarda mucho.

Por ejemplo, un usuario de Aluche ha denunciado en Twitter que de nuevo está sin agua y que no es la primera vez que le sucede.

"Llevamos otra vez sin agua, no se cuantas veces van ya este año. Estamos hartos ya del Canal de Isabel II"

En Facebook, otra usuaria de la calle Sepúlveda de Madrid también ha escrito a la empresa, pues afirma que es imposible contactarlos por teléfono. ""Llevamos al menos desde las siete de la mañana sin agua. Es imposible contactar con vosotros por teléfono, y el formulario de vuestra web está roto. Hemos bajado a revisar el contador y no vemos congelación ni nada que indique avería, pero claro, no somos expertos. Por favor, enviad a alguien para que averigüe qué sucede", ha escrito Sara Mora.

Hay la misma queja de otros usuarios de más puintos de Madrid, como Avenida de Manoteras, calle Austria y de municipios como Guadalix de la Sierra y Alcorcón. "Lo gracioso es que he llamado el teléfono de incidencias y me tienen en espera desde hace más de una hora. Es una falta de respeto una vez más", ha escrito Salvador en Facebook.

¿Qué hacer ante una tubería congelada?

Pablo García Corredera, asesor industrial del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, indica que si se produce la congelación del contador se puede intentar descongelarlo aplicando calor seco. La mejor manera de hacer esto es usando un secador de pelo o poniendo cerca, y con cuidado para que no afecte otros materiales, un calefactor de baño.

El experto advierte de que no se debe aplicar calor de forma directa, porque ello puede provocar que se queme la instalación. Si no es posible descongelar el contador o si no se puede localizar con exactitud el punto de la tubería que se encuentra congelado, lo mejor es informar de la avería. En Madrid, el número de atención al cliente del Canal Isabel II es el 900 365 365.

Cómo prevenirlo

Como las temperaturas congelantes seguirán durante esta semana, García Corredera señala que lo mejor es proteger las instalaciones. Y es que, además de congelarse el contador, la expansión del agua hecha hielo puede terminar por partir la tubería, alargando así la solución de la avería.

-Hilo de agua: El experto recomienda dejar por la noche abierto el grifo con un hilillo de agua, tanto dentro del domicilio como si la toma está fuera (en el caso de viviendas unifamiliares). La razón es que es más difícil que se congele el agua si está en movimiento.

-Cortar el suministro. Otra medida puede ser cortar el paso del agua hacia la vivienda desde la llave principal, y acto seguido vaciar el agua que quede en los grifos del interior. Así se evita una posible congelación en las tuberías del interior de la casa. Especialmente recomendable si se va a estar fuera del domicilio varios días.

-Calefacción. También se aconseja, en la medida de lo posible, dejar encendida la calefacción por la noche, con menos fuerza que en el día, para evitar que la temperatura caiga demasiado en el interior del domicilio, alejando a la instalación de la temperatura de congelación.

-Proteger el contador y las tuberías que lo rodean, envolviendo con materiales que impidan que se enfríe demasiado. Por ejemplo, lana, fibra de vidrio, poliexpán, o incluso papel de periódico arrugado. El Canal Isabel II también recomienda revisar la puerta del contador para cerciorarse de que está bien cerrada.

