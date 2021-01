Antonio Carmona, sobre su experiencia en un coma inducido: "Había dos figuras que no me dejaron mientras estuve allí"

Antonio Carmona ha visitado el plató de Un año de tu vida, programa emitido en Canal Sur donde, como es habitual, se ha hecho un repaso de toda su trayectoria y de su vida personal. El artista se ha sincerado sobre la relación con su mujer y sus hijas. Pero si ha habido un momento en el que Carmona se ha abierto en canal ha sido al recordar su paso por el hospital por una infección que, finalmente, lo tuvo siete días en coma inducido.

Pese a que el año 2017 fue temible para el músico, hoy Carmona intenta ver el lado positivo a aquella terrible situación y, sin dudarlo, ha asegurado que la lección más importante que obtuvo de aquella experiencia es que se debe dar siempre la mejor versión de uno mismo. "Ahora quiero hasta a mis enemigos", explicaba entre risas.

De su paso por el hospital en aquella ocasión, recuerda con cariño a su mujer ya que, ha asegurado, fue la primera persona que vio al despertar. Además, Carmona ha contado que Mónica Orellana le confesó que pensaba gastarle una broma pintándole una barba blanca para que, al volver a la consciencia, creyese que había estado en coma cuatro o cinco años.

Dejando de lado las risas, la presentadora, Toñi Moreno, quiso saber qué sintió y qué recordaba Antonio de sus días postrado en la cama del hospital. El artista, lejos de ocultarse, ha dado una respuesta de lo más impactante. "Tantas cosas, tantos antibióticos que te meten... yo de repente veía y sentía ruidos, como música. Había una señora con un mechón blanco que decía 'a este no le tratéis bien', pero todo en mi cabeza. Cuando me desperté dije 'dónde está esa mujer del mechón que decía que no me cuidaran'. Total, era fruto todo de lo que me metían", ha explicado.

Sin embargo, el músico también ha contado que dos figuras le acompañaron durante toda su enfermedad: "Tenía dos figuras transparentes y yo las intentaba tocar con los pies y eran dos figuras que no me dejaron durante todo el tiempo que estuve allí. Yo soy un hombre creyente y esto reforzó aún más mi fe".

"Se entera de esto Iker Jiménez y te hace un especial ahora mismo, con la señora del mechón blanco", comentaba entre risas Toñi Moreno.