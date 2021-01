Lana Del Rey defiende 'Chemtrails': "No soy yo quien asalta la capital'

La cantante Lana del Rey se ha visto envuelta en una polémica después de contestar airadamente a algunos de sus seguidores de Instagram, que criticaron la portada de su nuevo disco, Chemtrails Over The Country Club, en la que aparece ella con algunas de sus amigas.

"Siempre hay confusión y agitación y en medio de ella, siempre hay música hermosa también", era el texto que acompañaba a la imagen de la portada, en blanco y negro, donde posan una decena de mujeres vestidas elegantemente para la ocasión.

Pero algunos comentarios enfadaron a Lana del Rey, que añadió un comentario posterior, defendiéndose de supuestas críticas sobre la mayoría de personas blancas en la imagen.

"¡También quiero decir que con todo lo que está pasando este año! Y no, esto no fue mi intención, estas son mis mejores amigas, ya que lo preguntas hoy", escribió. "¡Y maldita sea! Sí, hay gente de color en esta foto del disco y eso es todo lo que diré al respecto", añadía, aunque después se extendió.

"Mi hermosa amiga Valerie de Del Río México, mi más querida amiga Alex y mi hermosa amiga Dakota Rain, así como mi amada Tatiana. Estas son mis amigas, esta es mi vida", continuó. "Todos somos una hermosa mezcla de todo, algunos más que otros, lo cual es visible y celebrado en todo lo que hago", exponía.

"En once años de trabajo siempre he sido extremadamente inclusiva sin siquiera proponérmelo", hacía ver.

"Mis mejores amigos son raperos, mis novios han sido raperos", se defendía. "Mis amigos más queridos han venido de todas partes, así que antes de que vuelvas a hacer comentarios sobre un problema de WOC / POC [Women of color / Person of color], no soy yo quien asalta la capital", atacaba la cantante a quienes la habían criticado.

"Estoy literalmente cambiando el mundo poniendo mi vida, mis pensamientos y mi amor sobre la mesa 24 horas al día, siete días a la semana. Respétalo", exigía.