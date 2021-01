Cvirus.- Banyeres de Mariola (Alacant) demana als seus veïns autoconfinar-se davant l'augment de casos

El consistori ha afirmat que en les passades festes de Nadal, Cap d'Any i Reis, "una part de la població no ha actuat correctament" i "hi ha hagut trobades, dinars i sopars de matrimonis, famílies, parelles, colles de joves en cases, casetes i locals", uns fets que "han provocat múltiples cadenes de contagis".

Així ho ha indicat el consistori en un missatge difós a través dels seus canals oficials, després de confirmar que s'ha sobrepassat la xifra de 100 casos actius en el municipi en l'última setmana, segons les dades del centre de salut.

Per açò, l'Ajuntament ha demanat "màxima responsabilitat individual i col·lectiva" i ha exigit als veïns que no isquen de les seues cases, excepte per a fer compres bàsiques, per motius sanitaris, treball o cura de dependents.

Així mateix, els ha instat a no reunir-se ni amb família ni amistats i a evitar al màxim el contacte amb persones majors. A més, ha recomanat realitzar per telèfon les comandes en els comerços i establiments de restauració per a reduir al màxim la mobilitat de les persones i el temps de permanència en aquests locals.

En aquesta línia, ha assenyalat que s'ha de practicar esport de manera individual, en parella o amb convivents, sempre a l'aire lliure i sense cap tipus de contacte físic i ha reiterat que "sempre" s'ha de fer ús de la mascareta, respectar la distància i incidir en la higiene de mans.

D'altra banda, han demanat que "en cap cas" s'acudisca al centre de salut amb simptomatologia Covid. Així, qualsevol persona que tinga símptomes o vullga resoldre algun dubte sobre la Covid-19 ha de cridar el telèfon 900 300 555.

"Encara que no responguen en el moment, cal continuar intentant-ho, una vegada i una altra, fins que els responguen. És important alliberar les línies telefòniques del centre de salut, ja que les persones que necessiten atenció mèdica per altres motius estan tenint problemes per a contactar, per estar les línies saturades", ha conclòs.