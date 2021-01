Hasnat Khan, expareja de Lady Di, decide hablar sobre la polémica entrevista de la princesa en la BBC 12 años después

Estuvieron saliendo dos años, desde 1995 hasta pocos meses antes de su muerte -que ocurrió en agosto de 1997-. Ella le bautizó como Mr. Wonderful por cómo le hacía sentir, siempre animándolo. Sobre todo después de la célebre entrevista que la princesa Diana de Gales concedió a la BBC y que ahora vuelve a ser el foco de atención.

Hasnat Khan, el cirujano pakistaní que fue pareja de Lady Di, ha roto su silencio de 12 años sobre su expareja para hablar de cómo se gestó aquella charla con Martin Bashir de la cual Charles Spencer, el hermano de la madre de los príncipes Guillermo y Harry, está intentando sacar a la luz toda la verdad, por si hubo algún tipo de coacción.

Khan, que vivió de primera mano todo lo que rodeó a aquellos días aciagos para la princesa Diana, ha concedido unas palabras al diario Daily Mail. Para él, aquella entrevista, que supuso un punto y aparte para la familia real británica dado que la puso en jaque -por decirlo suavemente- fue el resultado de manipulaciones y amenazas de Bashir.

"Una de las cualidades más atractivas de Diana era su vulnerabilidad. Fue la que hizo que el pueblo la adorase. Más tarde me acabé dando cuenta de que Bashir se aprovechó de esas vulnerabilidades y las explotó", ha explicado el médico cardiólogo.

"Terminó siendo muy persuasivo con Diana. Se trataba de él, [un hombre] respetable e incluso diría piadoso, porque formaba parte de la BBC. Pero le llenó la cabeza de tonterías", ha asegurado Hasnat Khan, que tuvo que ayudar a su pareja por las ideas que sacó de aquella conversación.

Lady Di sabía que iban a matarla, sabía que la corona inglesa no la quería viva.



Y aún así los mandó alv y dijo todo en entrevista. Sabía un gran secreto.



MIS RESPETOS A LA PRINCESA DIANA, VEAN TREMENDOS OVARIOS: 👏🏼👏🏼😭😭#Anonymouspic.twitter.com/zoPhl5oKgH — D I A B L A (@ladiablarom) May 31, 2020

De hecho, el doctor ha rememorado que tan mal fue para la salud mental de Diana la entrevista que comenzó a obsesionarse con que su todavía marido, el príncipe Carlos, estaba manteniendo una aventura extramatrimonial con Tiggy Legge-Bourke, la niñera de sus dos hijos. Khan hubo de advertirle más de una vez en "tener cuidado" con lo que le había dicho Bashir.

"Casi desde nuestro primer encuentro empezó a hacerme preguntas personales muy directas sobre Diana y sobre nuestra relación: '¿Por qué no nos casamos?' o '¿Cuándo nos casaríamos y ese tipo de cuestiones. Había algo en Bashir que no me convencía y le dije que tuviera cuidado con él", ha recordado el cirujano.

"Por supuesto que no soy ningún ingenuo. Sabía que una parte de Diana quería dar esa entrevista, pero mi pregunta es: si Martin Bashir no hubiera estado allí comiéndole la cabeza, ¿lo hubiera hecho alguna vez?", ha incidido Khan, que ha añadido: "Diana me preguntó que qué pensaba [sobre la entrevista]. Sentí que había sido un enorme error y le dije que era terrible".

Khan ha sentido la necesidad de hablar ahora, no solo porque haya una investigación en curso que ha apoyado públicamente incluso el primogénito de Diana de Gales, el príncipe Guillermo, sino porque recibió una llamada de un conocido en común con el entrevistador que le sacó de sus casillas.

"Me llamaron por teléfono. Me dijo que conocía a Martin Bashir y que este estaba ahora mismo bajo muchísimo estrés. Aseguró que era un hombre decente pero que sufría de depresión y que tenía que pedirme un favor: hablar con él", ha terminado Khan, que después de lo que les hizo pasar el periodista no ha podido perdonarle.