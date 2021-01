Compromís insiste en un confinamiento parcial ante las "preocupantes" cifras y pide un fondo de emergencia

Los portavoces de Compromís, Mónica Oltra, Àgueda Micó, Joan Ribó y Juan Ponce han asegurado que, ante esta situación, "hay que tomar medidas contundentes y valientes para frenar los contagios, preservar vidas, evitar el colapso del sistema sanitario y garantizar el proceso de vacunación, en el sentido que hemos venido proponiendo desde el mes de octubre en los diferentes ámbitos institucionales y políticos".

Respecto a las medidas que son competencia del Gobierno de España, Compromís ha acordado trasladar la necesidad de un confinamiento parcial con algunas características: mantenimiento de la actividad de los servicios públicos, de la actividad educativa como servicio esencial, de la actividad económica de acuerdo con las medidas sanitarias y promoviendo el teletrabajo en aquellas en que sea posible, a excepción de las consideradas espacio relacional y que permanecerían cerradas, y de la práctica deportiva saludable y segura.

Por otra parte, Compromís plantea suspender la actividad de la hostelería, los establecimientos turísticos, hoteleros y de ocio, los centros comerciales y establecimientos comerciales no esenciales de más de 800 metros cuadrados y limitar su actividad en espacios de igual o inferior tamaño.

También aboga por suspender espectáculos y actividades sin programación estable que impliquen acumulación de personas a la entrada y a la salida, prohibición de las reuniones de no convivientes, exceptuando los cuidados y la crianza, y confinamiento nocturno a las 20 horas con las excepciones que marca la actual normativa.

Conscientes de la "gravedad" de las restricciones, Compromís ha pedido al Gobierno del Estado un fondo de emergencia Covid para paliar los efectos económicos del cierre en sectores. "Sin salud no hay economía, pero no podemos dejar a miles de personas sin ingresos de sus negocios, es necesario que el gobierno estatal actúe para no dejar a nadie atrás", han afirmado los portavoces de la coalición.

En este sentido, Compromís ha propuesto que estas ayudas estén vinculadas al mantenimiento de los puestos de trabajo, los derechos laborales y el mantenimiento del trabajo autónomo con una bonificación de cuotas a la Seguridad Social proporcional al porcentaje de suspensión de la actividad de la empresa para paliar los efectos económicos.

COMPETENCIA DE LA GENERALITAT

Respecto a las medidas que son competencia directa de la Generalitat Valenciana, Compromís ha propuesto que mientras el Gobierno de España no decrete las medidas anteriormente mencionadas, la Generalitat debería mantener la actividad de los servicios públicos, la actividad educativa como servicio esencial, la actividad económica de acuerdo con las medidas sanitarias y promoviendo su teletrabajo y la actividad de práctica deportiva saludable y segura.

En cuanto a la limitación de actividades, Compromís ha propuesto las mismas que al Gobierno de España más el mantenimiento de las que hay actualmente vigentes y que no son incompatibles con las anteriores, como el cierre perimetral.

Además, Compromís aboga por la creación de un fondo de emergencia autonómico para paliar los efectos de la crisis provocada por la Covid vinculado al mantenimiento de puestos de trabajo y derechos laborales y también de protección del trabajo autónomo, acelerar el proceso de vacunación de manera que se agote cada domingo las dosis enviadas el lunes anterior, siempre garantizando la aplicación de la segunda dosis.

En relación con este último punto, Compromís trasladará al Gobierno de España la propuesta de que envíen las dosis de vacunas en función del ritmo de vacunación. Así, las comunidades autónomas que tengan stock no recibirán la siguiente remesa hasta que no hayan terminado la administración de la anterior. El excedente se hará llegar a las comunidades autónomas que sí hayan agotado las dosis recibidas de manera que se prime la inmunización ante la acumulación.

Para finalizar, la coalición valencianista trasladará la necesidad de aumentar y acelerar la realización de pruebas diagnósticas, confirmación de PCRs positivas y rastreo. Compromís propone que la duración de estas medidas se establezca por tres semanas y en función de la evolución de la pandemia se revisen.