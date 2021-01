La neu dóna pas al fred amb milers d'alumnes valencians sense classe

Les intenses i copioses nevades registrades a l'interior de les tres províncies de la Comunitat Valenciana a causa del temporal Filomena han deixat sobre poblacions, cultius i granges una espessa capa gelada que comença a ser retirada per a, a poc a poc, reprendre la vida quotidiana. Carreteres, trens i centres educatius han sigut els principals perjudicats per la paràlisi, si bé ahir ja van donar començament les labors de màquines llevaneu i tractors per a buidar carrers i camins.

De fet, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, quasi la meitat de la província de Castelló i aproximadament un terç de la de València es trobaven ahir cobertes per la neu. A més, la nevada va deixar incomunicada a la localitat de la Serratella, així com a parts de la Tinença de Benifassà, tots dos municipis a la província de Castelló.

En l'àmbit escolar, uns 21.600 alumnes d'Infantil, Primària, Educació Especial, Batxillerat i Formació Professional es van veure ahir afectats per la suspensió de les classes decidida en 33 municipis de la Comunitat a causa de l'onada de fred i neu. Per a hui s'ha previst la suspensió en 15 localitats, la qual cosa afectarà uns 16.000 alumnes, segons les dades facilitades per la Conselleria d'Educació.

L'Ajuntament d'Utiel va informar de la decisió de suspendre també les classes hui dimarts. Segons el Consistori, “la mobilitat en vies públiques, així com el desplaçament per carreteres d'Utiel i comarca és especialment complicat a causa de les plaques de gel”, per la qual cosa han optat per suspendre l'activitat lectiva “amb la finalitat d'evitar accidents i preservar la seguretat d'alumnes i professors”.

Neu a Morella AYUNTAMIENTO DE MORELLA

D'altra banda, l'Ajuntament de València, en coordinació amb la Conselleria d'Educació, va instar els centres educatius que connectaren la calefacció amb caràcter urgent i romanguera 24 hores, de manera ininterrompuda, de manera que compense la necessitat de ventilació intermitent enfront de la Covid.

Respecte a l'estat de les carreteres, la Conselleria de Política Territorial i Mobilitat va informar que ahir, a les 16.00 hores, romanien tancades set vies, en 45 era necessari l'ús de cadenes per a circular, 77 estaven condicionades i en 29 es registraven incidències.

Els trens convencionals de mitja distància que uneixen la Comunitat Valenciana amb Aranjuez (Madrid) continuaven ahir suspesos des d'Utiel (València), des de divendres passat a la vesprada, igual que els trens amb origen o destinació Zaragoza, que seguien cancel·lats des de Terol.

La nieve afecta al tráfico de la A-3 en el interior de Valencia Europa Press

L'inici d'any més fred des de 1954

Els 10 primers dies de l'any 2021 han suposat l'inici d'any més fred en la Comunitat Valenciana des de 1954, amb una temperatura mitjana d'uns 3,5 graus, segons va informar Aemet.

No obstant això, en el camp, la borrasca ha deixat de moment una part “molt positiva” per a la major part dels cultius, fonamentalment els d'interior, i només alguns danys puntuals en els cultius del litoral i uns certs problemes per a la ramaderia de la Comunitat Valenciana, tal com recull un balanç elaborat per la Unió de Llauradors.

A nivell social, l'intens fred afecta especialment a les persones sense llar. En el cas de València, el PP local critica que l'operació fred habilitada pel Consistori a la ciutat “no ofereix suficients places d'alberg per a les més de 700 persones que dormen als carrers”. L'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, va replicar que València compta amb “places suficients” per a albergar a persones sense llar davant l'intens fred.

Fonts de la Delegació de Serveis Socials van afirmar que el “dispositiu especial de 324 places que s'ha habilitat està donant resposta a les necessitats de les persones vulnerables” i van explicar que en les tres últimes nits han quedat places buides en aquests.