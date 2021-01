Carboneras debate este martes la reprobación del primer teniente de alcalde tras ser denunciado

La convocatoria señala el pleno extraordinario para el martes, a las 18,00 horas, y en este se van a abordar los "despreciables e impresentables actos", entre otros, que le han valido a edil en el gobierno una denuncia por supuestas amenazas a un empresario.

El escrito registrado por los concejales de Grupo Independiente de Carboneras (Gicar), Carboneras Avanza y PP atribuye a López, en el gobierno con el PSOE, "manifiesta incapacidad y abuso del cargo" y pide que, en caso de que no dimita, "se eliminen todas sus atribuciones y competencias, y que se proceda a eliminar las percepciones monetarias que está percibiendo".

Demandan, asimismo, al alcalde, José Luis Amérigo (PSOE), que pida "disculpas por las reprobables acciones de un miembro de su equipo de gobierno" y señala que "hay motivos más que suficientes para la inmediata reprobación y suspensión de todas sus funciones" ya que su comportamiento, según remarca, "es un atentado contra la dignidad" del Ayuntamiento.

Por su parte, el alcalde y secretario general del PSOE local ya trasladó en noviembre públicamente el apoyo del partido al concejal de Urbanismo ante "la persecución" que padece "desde que hace un año no apoyara la presentación de una moción de censura impulsada por Carboneras Avanza, PP y Gicar".

En ese sentido, Fernández destacó en un comunicado "la labor intachable de Pedro López en el Ayuntamiento" y cómo "sólo le mueve el deseo de contribuir a mejorar su pueblo", por lo que lamenta que otros estén "traspasando todas las líneas rojas, atentando contra su imagen y su honor con campañas de descrédito, ahora y antes con amenazas en su casa y la de su madre, pintadas contra él o daños a su vehículo y al de su hijo".

LA SITUACIÓN DEL CONCEJAL ES "INSOSTENIBLE"

"Todos somos conscientes de que la situación de este concejal en el gobierno municipal es insostenible. Es un individuo desquiciado y desequilibrado. Sus acciones, formas y modales son incompatibles con el servicio público. No puede ni debe formar parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Carboneras. Tampoco merece serlo de la corporación municipal", consideran los concejales en la oposición en el escrito en el que reclamaban este Pleno extraordinario.

El escrito apunta que "abundan los testigos" en las últimas semanas "de los altercados, broncas y polémicas que este concejal viene provocando desde que ostenta el cargo" y hace referencia a que "desde ciudadanos de a pie, a trabajadoras, funcionarios y funcionarias municipales han sufrido sus faltas de respeto, lenguaje soez y tabernario, o amenazas de represalias".

"De tan repugnantes actos existen testigos presenciales, y, en ocasiones, grabaciones y audios", continúa para añadir que han "salido a la luz algunas donde se puede comprobar cómo amenaza y coacciona a un empresario, hermano de un concejal de este Ayuntamiento, no dejando títere con cabeza, faltando a sus compañeros del gobierno y poniendo en almoneda la gestión municipal".

La oposición concreta en "insultos y faltas de respeto inadmisibles e intolerables" de López y detalla que se refiere a "compañeros del equipo de gobierno como "cipotes", que al responsable de Hacienda "lo llama el gordo" o "subnormal" al portavoz de Carboneras Avanza, Felipe Cayuela, así como que le dice "textualmente al empresario que coacciona y amenaza: Mira, a mí me importa una mierda que me inhabiliten. Yo gano 4.000 pavos si me inhabilitan todos los meses".

El escrito alude a los hechos objeto de la denuncia interpuesta contra él tras un acto de conciliación fallido y en los que, según traslada, "amenaza al empresario con 'hundirlo en la medida que pueda' y con 'denunciarlo ante todas las administraciones de inspección".

"Es muy grave que haga valer su condición de concejal en el Ayuntamiento porque López le deja bastante claro que las acciones que piensa emprender contra el empresario las hará como concejal de Urbanismo, y no a título personal", remarcan los concejales, que afirman que como "colofón a tan despreciable comportamiento, insta al empresario a que le retire la denuncia si quiere cobrar los 53.000 euros que le debe el Ayuntamiento".

El escrito registrado en el Ayuntamiento remarca que estos "episodios avergüenzan" en los medios de comunicación y concluye que es "una situación gravísima, que esta corporación no puede seguir consintiendo y a la el equipo de gobierno debiera poner fin so pena de parecer cómplice".