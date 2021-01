Aún estás a tiempo: cinco artículos (muy) prácticos por los que cambiar los regalos de Reyes que no han acertado

Tras el paso de las fiestas navideñas, nos toca disfrutar de todos los regalos que hemos recibido en casa gracias a los Reyes Magos. Sin embargo, hay quienes no han tenido tanta suerte puesto que sus majestades de Oriente no han logrado acertar con la lista de deseos. Así, tras identificar una serie de productos que no queremos tener entre nuestras pertenencias, comienza la época de cambios y devoluciones de artículos en las distintas tiendas.

Si eres de los que va a hacer uso del ticket de regalo o de cambio, es muy importante que tengas claro los diferentes plazos y normas para cambiar un producto por otro. Lo ideal es que no dejes pasar demasiado tiempo y comiences pronto la búsqueda de tu nueva adquisición. Pero si te cuesta decidir, nunca viene mal apostar por los top en ventas con los que acertar seguro.

Para facilitarte el proceso, y ayudarte a conseguir eso que realmente deseabas, en20deComprasseleccionamos cinco productos prácticos y de distintas categorías que podrán sustituir tu fallido regalo de Reyes. Y es que, gracias al gran catálogo de Amazon, la época de devoluciones dejó de ser un dolor de cabeza. ¡Vamos a ello!

Cinco ideas para cambiar los regalos de Reyes

- Freidora sin aceite. Llegó la hora de conseguir tu primera freidora eléctrica sin aceite. Así es, ¡sin aceite! Porque comer rico y sano nunca fue tan fácil, con este modelo de Princess podrás disfrutar de unas deliciosas patatas fritas caseras. Cuenta con más de cuatro estrellas doradas, tiene la etiqueta Amazon's choice que avala sus buenos resultados y puedes conseguirla por 80 euros.

Este modelo tiene una capacidad de 3,2 litros. Amazon

- Kindle. Fanático de la lectura pero cansado de trasladar libros a todos los sitios, Amazon tiene el secreto: un Kindle. Con luz integrada regulable que te permite leer durante horas, este dispositivo está diseñado para utilizarlo sin distracciones. Cuenta con una pantalla de 167 ppp y alto contraste en la que se visualiza como papel impreso y sin ningún reflejo(incluso bajo la luz del sol). Con gran capacidad para millones de títulos, podrás llevar tu propia biblioteca en el bolsillo. Tiene casi cinco estrellas doradas y entre sus más de 11.000 valoraciones, otros compradores destacan la calidad de este producto. ¿A qué esperas para conseguirlo? Puede ser tuyo por solo 89,99 euros.

Con luz integrada regulable para leer durante horas, el nuevo Kindle. Amazon

- Rodillo para bici. Fueron uno de los productos más deseados de 2020. Los rodillos de entrenamientos para bicicletas te permiten entrenar en casa con tu propio equipo. Este modelo de Homcom cuenta con resistencia magnética que aumenta progresivamente la velocidad. Gracias a su estructura estable, aguanta hasta 135 kilos y se adapta a cualquier tipo de bicicleta ¿Lo mejor? Es que es plegable por si tienes que llevártelo a algún sitio. Cuenta con cuatro estrellas doradas y puede ser tuyo por solo 114,99 euros.

Rodillo Entrenamiento Bicicleta Acero de Homcom. Amazon

- Succionador de puntos negros. Ya no necesitas salir de casa para ir al spa para tener una completa sesión de belleza. Con el limpiador de poros y succionador de puntos negros de Mosen, cuidar tu rostro nunca fue tan fácil. Está hecho de material ABS confiable y utiliza un enfoque físico efectivo para resolver los problemas de la pie. Además, es más seguro y más efectivo que los métodos tradicionales de limpieza facial. La batería recargable puede garantizar un tiempo de trabajo de más de 150 minutos. Cuenta con cinco cabezales extraíbles y puede ser tuyo por solo 25,99 euros.

Limpiador de poros y succionador de puntos negros de Mosen. Amazon

- Un Echo Dot. Con más de 2.500 valoraciones y casi cinco estrellas doradas, el nuevo Echo Dot de Amazon se ha transformado en el altavoz inteligente más vendido del gigante del comercio electrónico. Su diseño elegante y compacto, ofrece un sonido de calidad con voces claras y graves equilibrados. Controla con la voz tu entretenimiento: escucha en streaming música de Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer y mucho más. Pídele a Alexa todo lo que necesites ¿A qué esperas para conseguirlo? Puede ser tuyo por solo 64,98 euros.

Este Echo Dot incluye el Amazon Smart Plug (enchufe inteligente WiFi). Amazon

