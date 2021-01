Pablo Motos: "Soy incapaz de acostarme sin lavarme el culo"

Pablo Motos volvió con fuerza de las vacaciones de Navidad y comenzó 2021 comentando este lunes con sus contertulios (Marron, El Monaguillo y Luis Piedrahita) algo que dejó a los espectadores muy sorprendidos.

El presentador quiso charlar con sus colaboradores sobre un tema: "¿Qué sorpresas se encontraron vuestras parejas cuando comenzaron a vivir con vosotros?". El primero en contestarle fue Piedrahita.

La tertulia de 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

"Mi chica se llevó la sorpresa de que soy daltónico y no diferencio los colores", afirmó el mago. "Para mí, un vestido de Agatha Ruiz de la Prada y un camisón de hospital son la misma cosa", añadió.

Y explicó que "el rojo y el verde no los distingo y ella es la que me tiene que organizar la ropa. Mi pareja se dio cuenta de lo que me pasaba cuando fuimos a comprarme una camisa a una tienda de Desigual, ahí se percató de que no era normal".

Luis Piedrahita, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Pero fue Motos el que dio el dato más sorprendente de la noche: "Le he preguntado a mi mujer sobre este tema y le he preguntado qué fue lo que más le llamó la atención cuando empezamos a vivir juntos".

"Y me contestó que era que soy incapaz de acostarme sin lavarme el culo", destacó el valenciano, dejando descolocados a sus colaboradores: "¿Eso es verdad?", preguntó Marron.

El presentador explicó que "da igual a la hora que llegue a casa que lo hago y os digo por qué, me lo dijo un chino". Y añadió: "Una vez fui a uno a hacerme acupuntura para una cosa que no me solucionó".

"Pero el chino me dijo que me lavara todos los agujeros del cuerpo porque por ahí entran las debilidades. Y desde entonces...", afirmó Motos, pero fue Marron el que quiso concluir la tertulia añadiendo: "Debilidades y otras cosas...".