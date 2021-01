Isabel Pantoja estaría pensando en mudarse a México

En medio del conflicto familiar con Kiko Rivera, Isabel Pantoja estaría esperando el momento oportuno para mudarse a México. Así lo anunció el pasado viernes la periodista Beatriz Cortázar, a quien le siguió María Patiño en Socialité, programa que aportó nuevos detalles sobre los supuestos planes de la tonadillera.

Según explicó Cortázar en el espacio de Federico Jiménez Losantos en EsRadio, la cantante desea marcharse de España. "Isabel tiene clarísimo que el día que su madre no esté, ella y Agustín cogen las maletas, venden todo lo que tengan que vender y dicen: '¡Ahí os quedáis!'", avanzó.

Al parecer, Doña Ana pasa por un delicado estado de salud, por lo que la tonadillera no se separa de su madre. "Pasa horas y horas en la habitación de la mano de su madre porque es con la única con la que quiere estar", apuntó Cortázar, que planteó los dos destinos a los que podría viajar, tarde o temprano, el rostro de Idol Kids: Miami o México.

"En México les espera una familia que adora a Isabel y que suelen pasar temporadas en Cantora. Uno de los miembros es una conocidísima actriz y cantante mexicana, íntima amiga de Juan Gabriel. Es una Jennifer López mexicana", añadió la comunicadora especializada en crónica social.

Por otro lado, Socialité afirmó que la amiga de Pantoja podría ser Mariana Seoane. La exconcursante de Supervivientescomparte fotografías con la popular actriz mexicana, por lo que esta podría ser la encargada de acogerla en México.

No obstante, el espacio de Mediaset consideró que la cantante no podría marcharse a Miami ya que "tendrían que pasar al menos diez años, y han pasado cuatro desde que salió de la cárcel, para poder entrar en América". "Yo siempre digo que huir de los problemas no es la solución, pero ella sabrá, que ya es mayor", zanjó Patiño, quien presentó el programa desde su casa.