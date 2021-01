Se desploma la pared del polideportivo de un colegio de Azuqueca afectando también a otras seis aulas

De hecho, desde el centro, con la ayuda del Ayuntamiento azudense, ya se está tratando de buscar una reubicación para los alumnos de seis aulas que han quedado inutililzadas de momento por su cercanía a este polideportivo, donde cursan estudios alumnos de cuarto, quinto y sexto de Primaria, todo ello en el caso de que las clases se reanudasen finalmente este miércoles, ha confirmado a Europa Press la madre superiora, Sor Catalina, muy afectada por lo sucedido.

Sor Catalina ha apuntado que, aunque los daños han sido "bastante importantes", al haber caído la pared hacia el interior del colegio, exactamente hacia el huerto escolar, no se han visto dañados los chalés colindantes ni tampoco se han producido incidencias en la calle.

En todo caso, la madre superiora ha señalado que, al menos no ha habido que lamentar ninguna pérdida personal. "Teníamos miedo que cayese a los chalés contiguos pero gracias a Dios no ha sido así y no ha pasado nada", ha precisado.

Según Sor Catalina, parece ser que el propio peso de la nieve ha provocado en los canalones "una visera de hielo que ha empujado la pared hacia el interior" del centro escolar.

En principio, más de un centenar de alumnos se van a ver afectados porque "es imposible entrar ahora" en esa zona, ha dicho la madre tras ser informada por los peritos del Ayuntamiento.

También se ha acercado al centro el alcalde de Azuqueca, José Luis Blanco, con el fin de estudiar dónde podrían reubicarse seis de las aulas en el caso de la que las clases se retomasen este mismo miércoles.

Para este martes está prevista también la visita al centro de los peritos con el fin de ver si los daños podrían ir más allá de los ocasionados hasta el momento ya que las primeras informaciones no descartan que se pueda ver afectado el tejado del mismo, tal y como ha precisado la directora.

En función de lo que se resuelva en las próximas horas se decidirá qué solución se da a esta situación y donde realojar a los alumnos afectados, pertenecientes a los cursos de cuarto, quinto y sexto de Primaria. "Los daños son muchos y serán gastos importantes", ha concluido.