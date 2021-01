Escrivá apura el plazo para prorrogar las ayudas a los autónomos por la Covid

El 31 de enero expira el esquema de prestaciones para los trabajadores autónomos que han tenido que parar su actividad a causa de la Covid o la han retomado a medio gas y el Gobierno estira los plazos para prorrogarlos. Así como sobre la prórroga de los ERTE ya se avista el acuerdo con los agentes sociales, fuentes del Ministerio de Seguridad Social indican que todavía no se ha celebrado ninguna reunión con las asociaciones de autónomos más representativas -ATA, UPTA y UATAE-.

Para que las ayudas actuales tengan continuidad en febrero, la prórroga debe aprobarse en un Consejo de Ministros antes de que termine enero. No será este martes, de modo que solo quedarán dos reuniones semanales del Gobierno. Los autónomos esperan no tener que vivir otra negociación in extremis antes de que venza el plazo. Quieren, además, que su aprobación no se deje para después de la prórroga de los ERTE.

El encuentro se producirá "en los próximos días", indican el Ministerio de José Luis Escrivá, donde indican que quieren oír a las asociaciones antes de decidir qué hacer con unas prestaciones por distintos tipos de cese que los representantes de los autónomos tienen claro que deben continuar y a las que se deben introducir algunas modificaciones sobre el sistema vigente.

Según el presidente de UPTA, Eduardo Abad, las prestaciones para autónomos deberían mantenerse "hasta que termine la pandemia", es decir, cuando ya no haya restricciones en sectores como la hostelería o el comercio o ningún otro por miedo a los contagios. En todo caso, asume que la prórroga ahora será por otros tres meses, como ha sido desde que se aprobó la prestación extraordinaria por cese de actividad en abril del año pasado.

Desde entonces, las ayudas del Gobierno a los autónomos han evolucionado. El primer esquema, puesto en pie en plena primera ola, se centraba en los profesionales que habían tenido que dejar de trabajar.

Le sucedió otro en septiembre, el que está vigente ahora, que diferenciaba entre autónomos que seguían sin retomar su actividad y otros que sí lo había hecho -ya en la supuesta 'nueva normalidad'- pero aún con caídas de ingresos.

Los primeros podrían seguir declarando pérdidas mayores al 75% de sus ingresos para recibir una prestación del 75% de la base imponible. Los segundos, del 50%, con una prestación equivalente al otro 50%.

El Ministerio de Seguridad Social considera que este esquema "ha funcionado" bien, pero quiere escuchar a las asociaciones de autónomos. UPTA reclamará modificaciones para que los autónomos con una baja por "enfermedad común" hoy no pueden acogerse al cese de actividad y también mejoras para los trabajadores de temporada.

La asociación UATAE, que ya se opuso al actual sistema, no pedirá prorrogarlo, sino "ampliar y mejorar" las ayudas porque de momento "hay mucha gente que se queda fuera de ellas", dice su secretaria general, María José Landaburu.

Esta organización reclama "ayudas directas" del estilo de las que ha puesto en marcha Alemania o Italia pero que en España rechaza el Gobierno, así como exención o reducción temporal de los tipos del IVA y aplazamiento hasta de un año para pago de impuestos a pymes y autónomos. También indemnizaciones y ayudas económicas para las micropymes y trabajadores por cuenta propia que se han visto afectados con las nuevas medidas restrictivas.