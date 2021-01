Cómo alcanzar la temperatura ideal en el interior de casa en invierno

La temperatura dentro del hogar, llegados los meses de invierno, es uno de los principales elementos para conseguir un ambiente acogedor y de bienestar para toda la familia.

Para conseguir esta temperatura perfecta, lo primero que hay que saber es que, por normal general, el termostato debe rondar entre los 21 y 23ºC. En caso de que haya personas más frioleras o calurosas, lo que hay que hacer es abrigarse o desabrigarse, pero no tocar el termostato. De este modo, se ahorrará energía y dinero.

Además, el aislamiento en el hogar es otro de los puntos clave para conseguir la temperatura ideal dentro de casa. De nada sirve tener la calefacción encendida todo el día si las ventanas y puertas que dan al exterior dejan entrar el frío. Persianas, cortinas, paneles reflectantes o alfombras son algunos de los elementos que pueden usarse para mejorar el aislamiento en casa.

La temperatura perfecta no es igual durante el día que durante la noche. Los expertos recomiendan bajar a unos 16ºC la temperatura ambiental durante la noche, lo que ayuda a dormir mejor y, también, a ahorrar. Así, conviene bajar los grados del termostato un poco antes de irse a dormir.

Uno de los elementos que pueden ayudar a conseguir esa temperatura óptima son las válvulas termostáticas, de tal modo que permiten controlar la temperatura en cada estancia, ya que no es igual la temperatura necesaria en la cocina que en el salón o las habitaciones.

Del mismo modo, otra de las recomendaciones que ayudará a alcanzar la temperatura ideal sin gastar de más en calefacción es tratar de no cubrir los radiadores, para que no pierdan eficacia, y, también, cerrar los radiadores de aquellas estancias que no se usen de forma habitual, sobre todo, en las casas más grandes.