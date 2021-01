Hosteleros exigen un plan de ayudas para hacer frente a la "sangría económica": "Cada día que pasa es crucial"

Bajo el lema 'El Virus mata y la Generalitat y el Ayuntamiento rematan', la Coordinadora de Hostelería de los Barrios de València había convocado para este lunes una cacerolada a las puertas de cada uno de los establecimientos de hostelería para denunciar la "persecución" del Consell al sector, ante las últimas restricciones que establecen el cierre de su actividad a las 17.00 horas, algo que consideran un "agravio comparativo".

Estas manifestaciones se repetirán cada día a la misma hora hasta el próximo 31 de enero, a las que se sumarán otras convocatorias "en los próximos días" ante la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de València y la Delegación del Gobierno.

La organización ha criticado en un comunicado que las administraciones públicas "no dan una solución" y "no tienen sobre la mesa un plan de rescate y de justicia económica" para un sector que sufre una "sangría económica".

"Sus tiempos no son los de la economía ni los de la supervivencia de nuestros negocios. No pueden mirar hacia otro lado porque cada día que pasa es crucial para nosotros y no podemos esperar ni un minuto más. Nos estamos arruinando y el Consell nos niega las ayudas", ha añadido.

En este sentido, han reivindicado que son "miles de pymes las que llevamos meses levantando las persianas con pérdidas" y han lamentado que han estado "señaladas constantemente como las culpables de los rebrotes, restricción tras restricción, y sufriendo un injusto agravio comparativo frente a otro tipo de establecimientos o espacios cerrados y abiertos en los que se concentran un gran número de personas y parece que ahí no pasa nada".

Por ello, desde la Coordinadora han instado a las instituciones públicas a "no reírse más en nuestra cara": "Comprendemos y compartimos la grave situación sanitaria y el momento tan delicado que vive la Comunitat Valenciana, con una tercera ola disparada, pero no se pueden decretar restricciones sin tener, al tiempo, un plan alternativo para que no nos hundamos en la miseria".

Así, han insistido en que "detrás de cada bar, cafetería o restaurante hay personas a las que se les pide que colaboren para acabar con esta maldita pandemia, pero que también son víctimas de ella".

"Paremos todo entre todos, con los menores daños colaterales posibles. Estamos aquí para defender el sustento de nuestras familias y el futuro de nuestras y nuestros hijos e hijas", han añadido.

Por todo ello, el colectivo ha exigido ayudas directas "ya" para hacer frente a los gastos fijos que afronta un sector en una situación "desesperante" y "con una caja registradora en números rojos". "No pierdan más tiempo, hagan números, porque es su trabajo y su obligación, a nosotros ya no nos salen ni nos cuadran", ha agregado.