Rebeca Pous cuenta que su novio la dejó tras salir de 'La casa fuerte': "Me abandonó por Navidad"

Rebeca Pous se ha mostrado su lado más natural y personal durante su estancia en La casa fuerte, reality del que sacó no solo una buena experiencia y una amiga en Cristini Couto, sino también una canción a dúo con ella. Sin embargo, parece que, al salir del programa, lo que le esperaba no fue tan bueno como ella pensaba.

Así lo confesó la cantante en Instagram cuando un fan le preguntó si estaba soltera. "Pues la verdad es que no sé qué contestar a esa pregunta. Yo quiero mucho a alguien que es muy especial para mí, pero no soy correspondida. Después del reality me abandonó por Navidad", contestó ella.

Durante una ronda de preguntas, la artista continuó sincerándose sobre su vida sentimental y respondió a un seguidor que le preguntó si tenía novio. A esto, ella publicó una foto agarrada de la mano de un chico con una canción de fondo cuya letra decía: "Me soltaste cuando más necesitaba aferrarme. Apostaste y me obligaste a buscar en otras partes amor".

"Me han decepcionado algunas personas, gente que me importa bastante. Me imagino que yo también, de alguna forma, les habré decepcionado a ellos", comentó Rebeca a otra cuestión.

Sin duda, a la artista le está siendo cuesta arriba este comienzo de año, pues aún intenta superar esta ruptura inesperada. Así lo demostró con una poética reflexión sobre sus sentimientos actuales: "Y en un futuro, si nos volvemos a encontrar, te preguntaré cómo te fue. Te sentarás a contarme cómo fue tu vida sin mí y yo te contaré lo loca que estaba por ti".