Bonig proposa reduir l'IVA al 4% en hostaleria i ajudes directes per a millorar l'"agònica" situació del sector

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha demanat una baixada d'IVA del 21 al 4% per al turisme i l'hostaleria "mentre continue la situació" de pandèmia, així com una reducció proporcional dels impostos amb modificació legislativa per a aquests casos "excepcionals" i un pla específic amb ajudes directes als autònoms i pimes de la Comunitat per a millorar la seua "agònica" situació.

A més, la dirigent 'popular' ha proposat la creació d'un grup de funcionaris exclusivament perquè les pimes puguen tindre "fil directe" per a tractar les subvencions i l'"eliminació de burocràcia" perquè, ha denunciat, "en aquests moments les ajudes no arriben, tramitar-les és una jungla i els préstecs són a retornar, després no solucionen res". "Volem gestió, gestió i més gestió. No anuncis, gestió", ha afirmat.

Així s'ha manifestat Bonig aquest dilluns en una roda de premsa abans una reunió "d'urgència" amb representants de la Federació d'Hostaleria de la Comunitat Valenciana, els qui han sol·licitat aquesta trobada davant la situació "extremadament complicada" que viu un sector "fonamental".

"Si en el sanitari és dur perquè la gent perd la seua vida i les seqüeles són importants, en l'econòmic també és dramàtic", ha assegurat la presidenta del PPCV, al mateix temps que ha remarcat que les queixes dels representants del sector "són un crit d'auxili enfront de l'abandó del Govern de Puig".

Així mateix, ha exigit una gestió sanitària "juntament amb una altra econòmica", perquè, al seu judici, "si la primera no va, és impossible la segona", i ha defensat "més gestió i menys anuncis". "L'hostaleria diu no a tots eixos 'Ximoanuncis', que l'única cosa que són és això, 'Ximoanuncis'", ha asseverat.

En concret, el PP ha demanat la baixada de l'IVA del 21 al 4% per al turisme i l'hostaleria "mentre continue la situació" i la reducció proporcional dels impostos amb una modificació legislativa, unes mesures que, ha assenyalat, "no són per sempre, només per a aquests moments excepcionals".

"Si hi ha una reducció d'horaris i aforament, els impostos també haurien de ser proporcionals", ha ressaltat Bonig, al mateix temps que ha lamentat que en lloc d'això "pugen les quotes als autònoms i puja la llum un 27%".

Reducció d’impostos

A més, ha reivindicat una reducció "proporcional de tots els impostos locals, provincials, autonòmics i, sobretot, estatals" i una modificació "urgent" de la legislació". En aquest sentit, la dirigent 'popular' ha declarat que no entén "per què si es redueix l'aforament en comerç, hostaleria i restauració al 30% i s'avança l'hora de tancament a les 17.00 hores no es redueixen en la mateixa proporció els impostos".

Bonig ha sol·licitat també la instauració d'un pla específic d'ajudes directes per a un sector que "representa un 14% del PIB espanyol i també valencià". Sobre aquest tema, ha criticat que el president de la Generalitat, Ximo Puig, "es puja el sou, gasta 341 milions d'euros més en el pressupost de 2021 per a quiosquets i staff polític i, no obstant això, no hi ha diners per a ajudes directes".

En aquesta línia, ha manifestat que els hostalers "no volen IVF ni ICO" i ha censurat que "quan el Govern no sap què fer, crea una altra línia de l'IVF", la qual cosa, al seu judici, "no serveix per a res". "Si se'ls obliga a tancar o fer-ho parcialment, perquè cal fer-ho per mesures de sanitat i per a evitar l'expansió de la pandèmia, han de tindre ajudes directes, i no més préstecs", ha postil·lat.

La presidenta del PPCV ha destacat que "s'ha demostrat" que l'ICO "no ha arribat a totes les empreses que el necessiten" i ha criticat que aquestes ajudes "només han arribat a aquelles empreses que han presentat balanços positius de 2020".

"L'hostaleria llança un crit enfront de l'abandó del seu govern. Nosaltres tenim un pla concret, les mesures adequades i els mitjans sobre la manera d'executar-lo", ha reivindicat.

D'altra banda, Bonig ha exigit la creació d'un grup de funcionaris "exclusivament" perquè les pimes "puguen tindre fil directe per a tractar les subvencions i l'eliminació de burocràcia, amb advocacia i intervenció de totes les Conselleries i únicament per a tramitar subvencions al sector". La líder del PPCV ha defensat les subvencions a les pimes "i no al germà de Puig, que van com un tir".

"Nosaltres tenim el pla, les mesures, 1.200 milions d'euros que ja li vaig dir a Puig que podia reduir de la seua administració per a tindre liquiditat i que anirien directament a l'oci nocturn, turisme, restauració, hostaleria, comerç, petita i mitjana empresa, que en aquests moments és fonamental salvar", ha conclòs.