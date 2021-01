Las lágrimas de Miguel Herrán ('La casa de papel') en Instagram preocupan a sus seguidores: "No quiero hablar, ni comer"

Miguel Herrán despertó este domingo la preocupación de sus seguidores tras publicar en Instagram una serie de imágenes en las que aparecía llorando. El actor, que actualmente cumple cuarentena tras haber estado en contacto con un positivo de coronavirus, admitió que es incapaz de controlar sus emociones.

El intérprete ganador de un premio Goya en 2016 compartió tres instantáneas en las que se mostraba visiblemente afligido. "6 días han sido suficientes para destrozarme. Ya no quiero hablar. Ni comer. Me he parado en mi momento más constructivo y se ha vuelto destructivo", avanzó en el post.

"Estoy decepcionado conmigo. Quiero ser mejor persona", reconoció Herrán, quien, tras pasar una semana confinado en su domicilio, se ha visto incapaz de "dominar las emociones": "No soy capaz de controlar absolutamente nada".

El actor, que ha participado en ficciones como La casa de papel o Élite, recalcó que está "bien", aunque quería compartir una reflexión. "Así también veis algo en Instagram que no sea la nieve...".

Asimismo, su publicación llamó la atención de sus seguidores, que se mostraron muy preocupados. Entre ellos, se encuentra su compañera y amiga Úrsula Corberó, que le preguntó por qué se sentía tan decaído: "Ay bebé, ¿pero por qué lloras?".

"Tú eres un guerrero, tu camino nunca ha sido fácil y siempre vuelves más fuerte", "tus lágrimas son más nobles que la nieve", "eres muy bonito. Somos seres vulnerables" o "se aprende cayendo, y luego hay que levantarse. El viaje de conocerse a uno mismo nunca acaba" son algunos de los comentarios que ha recibido Herrán, cuyo mensaje supera los 2 millones de 'me gusta'.