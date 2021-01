PSPV defèn que "l'honestedat de Puig està per damunt de dubtes" davant les crítiques del PP per ajudes al seu germà

"Aquesta denúncia múrria i falsa en molts aspectes acabarà en el cistell dels papers", ha augurat després que la portaveu adjunta del PP en Les Corts, Eva Ortiz, haja anunciat que el seu partit s'ha dirigit la Fiscalia de Castelló per a saber si han iniciat alguna investigació sobre les ajudes atorgades a productores relacionades amb Francis Puig i que, si és així, presentarà una querella en l'àmbit penal contra ell i els seus socis.

Mata, després de remarcar que "Ortiz té tota la llibertat del món", ha posat l'accent que ell és "amic, defensor i respectuosíssim amb el president de la Generalitat", després de la sanció imposada per la Comissió de Defensa de la Competència de la Conselleria d'Economia a una productora del seu germà i empreses vinculades per constituir un càrtel que va pactar preus en el marc d'una licitació pública per a la contractació de corresponsalies en À Punt.

El PP, al seu juí, menteix en parlar de trames perquè "no hi ha res que indique l'ús d'informació confidencial, i ha quedat demostrat que els mecanismes de control de l'administració ara funcionen, a diferència de quan el Partit Popular els utilitzava per als seus interessos particulars".

Per contra, el també sotssecretari del PSPV ha assegurat que tota la informació sobre els plecs d'adjudicació era pública i "de fet, va ser publicada per alguns mitjans de comunicació ja al gener, quan l'assumpte es va debatre en el consell de la televisió pública valenciana".

Sí ha destacat que va haver-hi empreses que van intentar pactar preus i que va ser una cosa "sancionada per la pròpia Generalitat", a més de puntualitzar que és una cosa que no li estranyaria que passara "si s'examinaren totes les empreses de totes les comarques".