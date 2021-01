¿Cuándo recuperará la normalidad Madrid? Las autoridades y expertos hablan de "varias semanas"

La borrasca Filomena ha azotado con gran fuerza la Comunidad de Madrid en la que se ha vivido una fuerte nevada que no se recordaba desde hace al menos 50 años. ¿El resultado? Entradas inaccesibles, carreteras cortadas, miles de árboles caídos, problemas en vías de tren y el espacio aéreo, además del retraso en la reapertura de los colegios.

La pregunta que ahora intentan resolver los expertos meteorólogos es cuánto tardará en derretirse la cantidad de nieve acumulada en la Comunidad. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido que desde este lunes un anticiclón atlántico se extiende sobre el país y avisa de que las temperaturas máximas diurnas no sobrepasaran los 5º positivos. Además, la agencia ha avisado de que se sufrirán descensos de temperatura que llegarán hasta los 10º bajo cero en algunas zonas de la parte central, lo que provocará que la nieve que todavía no se ha retirado se convierta en hielo debido a que todavía no absorbe el calor del sol, pudiendo permanecer hasta finales de esta semana.

La M-30 habilitada

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha explicado en una entrevista a ABC que desde este domingo la M-30 ya tiene habilitados carriles en ambos sentidos y las principales arterias de la capital se están desbloqueando como la Avenida de la Albufera, la Avenida de la Institución Libre de Enseñanza, el eje Prado-Recoletos o Castellana, sin embargo, ha querido destacar que lo más peligroso durante esta semana serán las heladas, por lo que no es recomendable moverse en coche privado, "la gente debe saber que no se van a poder mover hasta finales de la semana que viene."

Asimismo el alcalde ha advertido que se desconoce el daño real provocado en instalaciones y parques por lo que "este no va a ser un proceso que concluya la semana que viene. Eso nos va a llevar varias semanas."