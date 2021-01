El PPCV no pedirá el confinamiento: "Solo con esto no podemos solucionar el problema si no hay gestión sanitaria"

La dirigente 'popular' ha lamentado "el colapso de la atención primaria y los hospitales" ante unas medidas restrictivas que "han tardado en llegar" y ha denunciado la "falta total y absoluta de planificación" del Consell. A su juicio, "no hay nadie en el gobierno" y ha pedido que "cuando se tome una decisión, se anuncie con tiempo y sea una voz unánime, porque Podem dice una cosa, Compromís, otra y Puig, otra".

"Mucha foto, mucho tuit y mucha foto entre ellos, pero no se aprende de los errores cometidos", ha lamentado y ha calificado esta situación de "vergonzosa". Por contra, ha defendido la gestión de la pandemia que se ha realizado en Madrid, que "ha puesto medidas de restricción, unas veces más duras y otras menos, pero han ido acompañadas de una buena gestión sanitaria"; Galicia o Andalucía, donde "con picos y con momentos en los que la situación estaba desbordada, se han tomado medidas restrictivas".

Sin embargo, sostiene que en la Comunitat, "las medidas restrictivas no han ido acompañadas de gestión sanitaria y hoy padecemos estas consecuencias: el colapso de la atención primaria y de los hospitales", ha señalado la presidenta del PPCV, quien ha censurado que el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, "ha dado una imagen continua de la que situación en la Comunitat Valenciana era buena, cuando los datos no lo eran, y ha tardado mucho en tomar medidas".

Por ello, se ha mostrado "sorprendida" por que "Puig diga que hay presión hospitalaria pero que no es tanta, cuando él sabe perfectamente que los hospitales comienzan a desbordarse". "Las medidas restrictivas hay que tomarlas porque hay que parar la pandemia, pero con mejoras y gestión sanitaria, que es lo que ha fallado en esta comunidad", ha añadido.

Bonig ha alertado que la Comunitat tiene la tasa de positividad más alta de España, con un 25,8% y que, de las 61.225 vacunas, se habían puesto 15.900 a fecha 8 de enero, según ha expuesto. "Tuvo que salir el PP a decirle que no vamos bien y esto denota que van a salto de mata y que no hay plan a ni b ni c", ha manifestado.

No obstante, ha rechazado hacer una "crítica exacerbada" ni hacer "más leña" porque vienen semanas "muy duras", ante las que ha pedido a todos los ciudadanos de la Comunitat "mucha prudencia", que se respeten "al máximo todas las medidas de seguridad" y ha ofrecido todo su apoyo al personal sociosanitario y trabajadores de centros y hospitales. A ellos, les ha pedido que "se cuiden porque, si ellos caen, no hay quien nos cuide". "Que se coordinen ellos, porque no hay nadie en el gobierno valenciano", ha aseverado.

"AFOROS EXCESIVOS" EN UNIVERSIDADES

Como ejemplos de la "falta de gestión", ha señalado la llegada de los Reyes Magos al Ayuntamiento de València o imágenes de saturación en las universidades públicas valencianas con los exámenes. Así, ha censurado que la consellera de Universidades, Carolina Pascual, "que no tiene otra cosa que hacer, además de dar subvenciones a la fundación donde está su marido y algunos amigos, no pueda planificar con las universidades públicas para evitar estos aforos excesivos".

Por último, ha reiterado la proposición del PP de disponer del Ejército para la vacunación, así como la realización de test de antígenos en las farmacias, ha afirmado que los rastreadores "no están funcionando" y ha criticado que la colaboración público-privada "llega ahora cuando la presión es insostenible".