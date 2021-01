À Punt viatja per a conéixer com han viscut la pandèmia els 'Valencians al món'

'Valencians al món', produït per la Comilla TV i Estrela Audiovisual, tindrà en aquesta edició un element diferenciador molt singular: la pandèmia de la Covid-19, per la qual cosa els reporters mostraran on es troben els paisans que van eixir de les nostres fronteres i com conviuen amb les diferents maneres de fer front al Coronavirus en diferents països.

Cristina Orts, María José Berbegall, Enrique Tena i Lluís Liñana són els quatre reporters del programa que visiten els Valencians al món. Cada setmana, un reporter diferent presentarà quatre històries protagonitzades per valencians que viuen en la destinació a la qual es dedica el programa.

Aquest dimecres a les 22.00 hores es traslladen a la República Dominicana per a començar la nova temporada. Cristina Orts, que fa aquest primer programa ha explicat la seua experiència: "m'ha ajudat a veure i comprendre altres cultures sense prejuís i amb la ment oberta".

La setmana vinent Lluís Liñana, que ha viatjat a Estocolm, ens descriurà com Suècia viuen la pandèmia "d'una manera diferent i han preferit, de primeres, fer recomanacions en lloc de restriccions".

À Punt convida així els espectadors a descobrir noves destinacions per a gaudir del món quan passe aquest temps de recolliment per la pandèmia.