Coronavirus.- La Policia de la Generalitat tanca tres locals i sanciona 11 per incomplir normatives

Aquest és el balanç de les actuacions dels grups d'Establiments i d'Espectacles de la Unitat de la Policia Nacional Adscrita a la Comunitat Valenciana han realitzat aquest cap de setmana 78 inspeccions tant en bars, restaurants com a comerços de la Comunitat. En aquest sentit, tres establiments s'han desallotjat i tancat: dos bars a Alacant i un altre local d'oci en la ciutat de València amb 80 persones.

Dels 78 locals inspeccionats, la Unitat Adscrita ha elevat 11 propostes de sanció a locals on s'infringia la normativa Covid i la de la Llei d'Espectacles. A més, s'ha controlat l'aforament dels centres comercials de les tres províncies.

Durant el cap de setmana, la Policia de la Generalitat ha identificat 659 persones i 269 vehicles i ha realitzat 141 advertiments per l'ús inadequat de la mascareta o no complir les distàncies de seguretat, a més de 14 actes per incompliment de l'ús de la mascareta, saltar-se el toc de queda o per tinença de drogues.

Els i les agents han col·laborat també amb altres forces de seguretat i policies locals en el control d'aforament de comerços i establiments en les poblacions confinades.