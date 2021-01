Kiko Matamoros asegura en 'Viva la vida' que Fani le ha sido infiel a Christofer con Omar Montes

Parece que la visita de los Reyes Magos en un centro comercial de Marbella no solo trajo polémica por la aglomeración de gente que hubo sin distancia de seguridad, también parece haber repercutido en la relación sentimental de Fani Carbajo y Christofer Guzmán.

El pasado 2 de enero, Kiko Rivera, Luis Rollán y Omar Montes se vistieron de Reyes Magos, y la exparticipante de La isla de las tentaciones hizo de la estrella de oriente para acudir a un centro comercial de Marbella que causó mucha controversia. Pero los tumultos de personas y las pocas medidas de seguridad parece que no impidieron a dos de los intérpretes el quedarse en Marbella una noche más.

Según aseguró Kiko Matamoros este domingo en Viva la vida, la madrileña le fue infiel a Christofer con el ex de Isa Pantoja. "Le empezó a hacer ojitos a Omar Montes", contó el tertuliano. "Lo siento mucho por Christofer, que ha sido de nuevo un damnificado. Yo creo que cuando alguien tiene claro que no tiene que estar con una persona, no tiene que estar".

La pareja, que ha tenido recientemente algún que otro altibajo, se había dado otra oportunidad. "Fani, que tenía que haber vuelto a la mañana siguiente, se quedó una nochecita más", confesó el colaborador.

Rápidamente, los implicados se pronunciaron sobre este supuesto desliz y Omar Montes habló con Alejandra Rubio, presente en plató, sin llegar a confirmar o desmentir lo sucedido. Por su parte, Viva la vida pudo hablar con Christofer, quien se tomaba estos rumores con humor y negó que su pareja se hubiera liado con el ganador de Supervivientes 2019. Fani se encontraba entonces a su lado, pero se negaba a hablar con el programa.