Cvirus.- De la Torre insiste en colaboración ciudadana "potente" para bajar contagios y recuperar economía

Precisamente, los contagios por coronavirus en la provincia de Málaga se han disparado en las últimas 24 horas con 1.035 nuevos positivos detectados por PDIA (PCR y test rápido de antígenos), en una jornada en la que la presión hospitalaria sigue en aumento, con 271 ingresados; y un fallecido más.

Así, De la Torre, ha insistido en que, al mismo tiempo que los ciudadanos defienden la salud y la de las personas cercanas con el cumplimiento de las medidas frente al COVID, se colabora para que la economía vaya a mejor: "No cabe duda de que la economía va a mejor si los números sanitarios van muy bien y se pueden tener medidas más flexibles".

De la Torre, que está en aislamiento preventivo tras un contacto con un positivo en COVID y tras dar negativo en la PCR realizada, ha señalado que podría ser que se estuvieran cometiendo errores que tienen que ver con la falta de compromiso cívico a la hora de afrontar la pandemia. En este punto, ha explicado su caso, añadiendo que "llevar mascarilla es bueno, te la pones para evitar contagiar pero también te protege".

De igual modo, ha incidido en que hay que tener cuidado en las reuniones familiares: "Ese tema hay que cuidarlo mucho". "El comportamiento de los ciudadanos en cuanto a las pautas que debemos llevar de nuestra vida de relación con amigos y familiares es procurar la convivencia en nuestro ámbito más directo y cercano y el resto aplazarlo cuando se pueda; mientras tanto el teléfono y el contacto telemático pueden sustituirlo".

"Si hay un problema de capacidad hospitalaria se tomarán medidas por las distintas administraciones y el que no se dé esa situación, que es bueno para que la actividad económica siga mejor o se recupere lo mejor posible, es con una colaboración ciudadana, la más potente posible, comprometida posible, para que no se den más casos de incremento de contagios".

De la Torre, que ha hablado en una entrevista en Canal Sur Televisión también de que en los más de 20 años de alcalde nunca ha tenido una situación tan difícil, ha insistido en que la salud y la capacidad hospitalaria es lo básico: "Si nuestro sistema hospitalario es capaz de gestionar bien lo que está pasando, no hay problema, si se ve que hay un incremento demasiado fuerte en hospitalizaciones hay que tomar más medidas".

Al respecto, De la Torre ha recordado que ya están en vigor las nuevas medidas de la Junta tras la Navidad, por lo que habrá que esperar.

También ha dicho que, tras los últimos datos, se ve que hay ritmo de crecimiento "fuerte" de contagios en la provincia, apuntando que Andalucía sigue estando mejor que otros territorios españoles, pero "habrá que ir viendo y resolverán y decidirán las autoridades a las que les corresponde".

"Lo que hagan me parecerá bien, se tomarán con esos criterios que, entiendo yo, tratan de hacer lo necesario para que no haya agobio en los hospitales, se gestione bien desde el punto de vista de salud, y el tiempo necesario para poder no afectar mucho a la situación de la economía, ya muy afectada por todas las etapas de dureza económica y pérdida de movilidad". "Lo primero es la salud, en esto estamos todos, y compaginar ambas cosas", ha apostillado.

Por otro lado, sobre Málaga, ha señalado que hay que recuperar el turismo por lo que "los número sanitarios deben ir mejorando". De igual modo, ha vuelto a defender la importancia que tiene este sector en Málaga, Andalucía y España, lo que no significa que deba ser el único, apostando por la diversificación máxima: "No hay que demonizar el turismo bajo ningún concepto, lo que hay que procurar es el turismo de la máxima calidad y tener oferta de la máxima calidad y en esa línea es la que tenemos que seguir trabajando".

Por último, cuestionado por si se arrepiente de que se pusieran las luces navideñas en el centro o se reafirma en lo hecho, De la Torre ha dejado claro que las imágenes longitudinales pueden dar "impresión equivocada, errónea" de aglomeración, frente a las transversales, que "son las que ven las distancias entre unos y otros". Así, ha incidido en que no ha habido problemas y "el objetivo de reactivación, de animar comercios y la economía, por tanto, se ha cumplido y estamos contentos de lo que se ha hecho".