El Gobierno destaca la colaboración "leal" entre administraciones y rechaza el uso "partidista" de Filomena

Frente a las críticas por inacción desde la oposición, el Gobierno ha optado este lunes por destacar la "colaboración leal" que se está produciendo entre las distintas administraciones públicas para paliar los estragos del temporal Filomena y ha rechazado la utilización "política" y "partidista" de un temporal que, tras la nieve de los últimos días, pasará ahora una situación de aún más riesgo con la formación de placas de hielo debido a la "ola de frío intensa" que se espera en los próximos días.

"Todas las administraciones tienen que trabajar constantemente, no se puede hacer utilización política de circunstancias como las que estamos viviendo con una finalidad claramente partidista", ha señalado la ministra de Defensa, Margarita Robles, en rueda de prensa junto a los ministros del Interior y de Transportes, Fernando Grande-Marlaska y José Luis Ábalos.é Ha sido tras el Comité de Dirección del Sistema Nacional de Protección Civil que ha encabezado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para evaluar la evolución de Filomena, un temporal como no se veía en España desde 1950, ha dicho Ábalos.

Antes de los mensajes políticos y de enumerar los avances de las últimas horas para normalizar la situación, los tres han advertido de que el hielo que llegará tras las nevadas complicará aún más la situación y han insistido a los ciudadanos que no hagan desplazamientos, sobre todo el coche, a menos que sea "imprescindible".

"Esto no ha terminado, tenemos días difíciles por delante y el sistema nacional de Protección Civil está alerta", ha recalcado el ministro del Interior, que ha pedido que en "los próximos días" los ciudadanos "aplacen cualquier desplazamiento que sea mínimamente evitable", por razones de seguridad y también para no interrumpir el trabajo de los equipos de emergencia. A pesar de ello, varias comunidades, como Cantabria y Cataluña, han desactivado su momento sus planes especiales ante nevadas.

En estos esfuerzos trabajan también los 1.300 quitanieves del Ministerio de Transportes o las unidades del Ejército de Tierra y de la UME que el viernes empezaron por rescatar a conductores atrapados en las carreteras y han continuado abriendo accesos a centros sanitarios o incluso en el traslado de pacientes. "No vamos a regatear ningún esfuerzo para volver a la normalidad y con el apoyo del Ejército de Tierra y la UME, lo que se necesite se van a seguir volcando para recuperar la normalidad", ha garantizado la ministra de Defensa.

Utilización política

Los tres ministros han dado cuenta de los últimos avances en el restablecimiento de la normalidad en las zonas más afectadas en una comparecencia en la que han destacado la colaboración con otras administraciones y no han querido entrar en si unas comunidades han dado muestra de estar más preparadas frente al temporal al haber declarado el nivel 2 de alerta el jueves y no el viernes, como hizo la Comunidad de Madrid. "Los ciudadanos pueden estar satisfechos de la cooperación", ha asegurado Grande-Marlaska, que no ha querido entrar en polémica al señalar que determinar el nivel de alerta es "competencia autonómica", de acuerdo a los técnicos de cada comunidad.

"Siempre nos van a encontrar trabajando por los ciudadanos, obviando la utilización política y haciendo un llamamiento a la coordinación de todas las administraciones", ha insistido Robles, que a considerado "absolutamente inaceptable que haya la más mínima utilización política".

La ministra ha recordado que Sánchez habló con los presidentes autonómicos, en especial con la madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y con el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y que ella se puso en contacto con la vicealcaldesa Begoña Villacís, para "reactivar Mercamadrid".

Este es uno de los avances en las últimas horas a los que se han referido los tres ministros, en un punto que Ábalos ha explicado que "preocupaba" por la amplia población a la que abastece este mercado central.

Según han enumerado, este lunes el "frío intenso" ha llegado a Huesca, Teruel, Ávila, Segovia, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Lleida y Madrid, con temperaturas de -11 grados que podrán bajar aún más, hasta los -13.

Carreteras, avión, tren y Cercanías

La situación en las carreteras "comienza a normalizarse", ha dicho Marlaska, aunque todavía 391 están afectadas y de ellas 138 cortadas por nieve o hielo. En más de 320 sigue siendo necesario el uso de cadenas y la situación sigue siendo mucho peor en las carreteras secundarias.

Salvo en una "decena de zonas urbanas" también está asegurado en estos momentos el suministro de energía eléctrica en todo el país y los centros de distribución de correos están ya "despejados". Los principales nudos de transporte ferroviario y vial "están recuperando la actividad", igual que los "principales centros logísticos y de distribución de bienes de primera necesidad".

Según ha explicado el ministro de Transportes, todavía se están retirando elementos en las vías, asegurando las infraestructuras críticas y el acceso a ellas de su personal y limpiando calles y polígonos de ciudades como Madrid, Getafe, Valdemoro y otras de la Comunidad de Madrid,

En Barajas siguen operativas solo dos pistas, de las que esta mañana han despegado 6 vuelos y han aterrizado otros 8 mientras que se espera que el 70% de los trenes de AVE previstos para este lunes puedan funcionar. Según ha dicho Ábalos, a las 14h se esperaba restablecer el eje Madrid-Barcelona.

La red de Cercanías de Madrid ha reabierto todos sus ejes paulatinamente, con el fin de que en todas las estaciones haya operativa al menos una línea.