Cvirus.- Compromís demana mesures més dures, Podem confinament i PSPV diu que la Comunitat està "quasi confinada"

Així ho han plantejat representants dels tres partits que sustenten al govern valencià, en declaracions en Les Corts, davant l'augment de contagis a la Comunitat Valenciana a la tornada de Nadal.

"Són dades absolutament inacceptables, cal prendre noves mesures per a parar la tercera onada", ha afirmat el diputat d'UP Ferran Martínez, com "frenar de moment" la tornada a les aules.

Per a Podem, si es prenen ara les restriccions "més robustes possibles", servirà perquè estiguen vigents el menor temps possible". És una cosa que ha plantejat als seus socis i "una decisió del conjunt de govern" a la qual espera que siguen receptius.

Sobre les discrepàncies per tancar o no els col·legis, el diputat 'morat' ha recordat que és una cosa que demanen alguns sindicats docents i ho ha relacionat amb l'actual onada de fred per la dificultat de mantindre la ventilació. "Estem veient un increment de contagis derivat de les vacances i és una cosa que també afecta els xiquets", ha asseverat.

Per part de Compromís, el seu síndic, Fran Ferri, ha reconegut que la situació és molt greu i "semblant als pitjors moments de la primera onada", per la qual cosa ha coincidit que és necessari "prendre les mesures que facen falta".

Açò sí, la coalició porta "des de novembre dient que s'han de prendre mesures més dures" i creu que ara han de ser "el més dures possible per a frenar aquesta corba que està desbocada". "Si cal tancar una part de l'economia, ho haurem de fer; hem d'avançar-nos al virus", ha recalcat.

Ferri ha recordat que decretar un confinament correspon al Govern central i que la Generalitat solament pot demanar-ho, amb el que "amb les dades damunt la taula haurà de veure si això és possible, viable i, sobretot, milloraria la situació". També ha advocat per endurir les restriccions a tota Espanya perquè el pla de vacunació siga efectiu.

I ha defès que els col·legis seguisquen oberts perquè són espais segurs, serveixen per a detectar casos i "precisament en el Nadal sense classes és quan més han pujat els contagis", així com per a evitar que els xiquets s'hagen de quedar amb els avis mentre els pares treballen.

PSPV: "ÉS MOLT DIFÍCIL PENSAR EN MÉS RESTRICCIONS"

I del PSPV, el seu portaveu, Manolo Mata, ha sostingut que la Comunitat Valenciana està "quasi confinada" per les restriccions que van entrar en vigor després de Reis (tancament perimetral, toc de queda a les 22 hores, tancament d'hoteleria a les 17 i un 30% d'aforament en comerços), per la qual cosa li sorprenen aquests debats quan la Comunitat Valenciana va ser "la que va prendre les mesures més restrictives per a Nadal".

Ha descartat tancar els col·legis perquè "els pares enviarien els xiquets amb els seus avis" i ha assegurat que "és molt difícil pensar en mesures més restrictives", a més de lamentar que "si tots les complírem, probablement no estaríem en aquest nivell de contagis".

Mata també ha defès que la Comunitat porta un nivell de vacunació "molt elevat, amb el 85% de les dosis distribuïdes o administrades" i ha garantit que "no és un problema ni de personal ni de mitjans", sinó de les particularitats d'aquesta vacuna. Sí ha reconegut que cal reforçar la burocràcia per a agilitzar els tràmits.

Sobre les diferències entre els socis, el socialista ha assegurat que el Consell pren les decisions col·lectivament i que ell "no criticaria mai els seus companys" de govern. Ha recordat en aquest punt les decisions "duríssimes" que es van adoptar al març en suspendre el partit de futbol València-Atalanta o les Falles i la Magdalena.

D'altra banda, ha garantit que el president i líder del PSPV, Ximo Puig, atendrà la petició de reunió amb la cap del PP valencià, Isabel Bonig, en les pròximes hores o dies "com habitualment".

L'OPOSICIÓ RECLAMA MÉS INFORMACIÓ

De l'oposició, la portaveu adjunta del PPCV, Eva Ortiz, ha fet una crida en una roda de premsa posterior al fet que "la gent irresponsable ha de començar a valorar que estem en una situació complicada", encara que ha negat valorar un possible confinament perquè "no és possible sense tindre totes les dades" i suposaria una "alarma innecessària".

La 'popular' també ha exigit al Botànic que "diga la veritat" sobre la situació sanitària davant el "devessall de gent desesperada". Ha urgit així al fet que Puig atenga Bonig i es reunisca amb tots els partits per a col·laborar en la gestió de la pandèmia: "Hem estès la mà des del principi, estem disposats, però no pot ser el grup majoritari no tinga cap informació ni oficial ni extraoficial".

I de Ciutadans, el seu líder autonòmic, Toni Cantó, ha advertit que "un confinament total de la Comunitat significaria la derrota de la gestió del tripartit", mentre "en altres comunitats s'ha demostrat que sense un confinament s'ha pogut superar la situació dramàtica, com per exemple Madrid, on es van fer infinitament més proves i un confinament per àrees de salut".

També ha tornat a demanar la vacunació de tots els professors i la compareixença en la diputació permanent de les Corts tant de Puig com de la consellera per a tindre més dades, ja que "no pot ser que aquest Botànic estiga dient alhora sí i no al confinament".