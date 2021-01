Una médica de Valencia acusada de no atender a un paciente que acabó muriendo defiende que no recibió el aviso

20M EP

NOTICIA

Una médica que trabajaba en el centro de salud de Quart de Poblet (Valencia) acusada de no atender a un paciente que se estaba ahogando en su domicilio y acabó muriendo ha defendido que no recibió el aviso y, por tanto, no pudo asistirle: "Si me hubieran dado el aviso, hubiera acudido como es mi obligación".