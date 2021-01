Esta 'gatera' se abre cuando se acerca tu mascota, incluye vídeo en tiempo real y puedes controlarla a través de una app

Lo reconocemos: los dispositivos y gadgets curiosos que se presentan cada año en el CES hacen que este sea uno de nuestros momentos favoritos del año. Ver el ingenio de pequeñas marcas y desarrolladores para hacerse un hueco en la feria es sin duda lo mejor de la misma.

Este año, las noticias solo llegan de forma virtual, pero eso no significa que la innovación se haya parado. The show must go on.

Uno de los inventos con los que nos hemos topado nos ha conquistado del todo: se trata de una puerta de casa diseñada para mascotas, con la particularidad de que la ingeniería que lleva es algo más que la clásica bisagra y el típico cerrojo de gatillo por dentro para bloquearla.

MyQ Pet Portal es una puerta inteligente para mascotas que se puede controlar de forma remota a través del propio móvil con una aplicación e incluye transmisión de vídeo en vivo y audio bidireccional.

Además, por si no puedes estar atento a los movimientos de tu perro o gato, se puede utilizar también un sistema de collar personalizado especial con Bluetooth que activa la puerta desde una distancia corta, de manera que puedes ‘ceder el control’ a tu mascota. Un sistema de cierre y bloqueo automático se activa después de que tu mascota atraviese la puerta, por lo que ningún otro animal -o humano malintencionados- podrá entrar.

Lo cierto es que, como casi siempre con la tecnología más puntera, la gracia se paga, y cara: la puerta debe ser instalada por un profesional y cuesta 2.999 dólares -unos 2.465 euros-.

Diseñado para reemplazar una puerta exterior existente, MyQ Pet Portal viene integrado en una puerta Kolbe con múltiples opciones de materiales y colores. En la mitad inferior de la puerta estándar está la puerta para mascotas, un panel que utiliza un mecanismo inteligente estilo ascensor para abrir y cerrar.

La puerta está diseñado para animales de 10 a 90 libras -de 4 a 40 kilogramos aproximadamente- y además incluye sensores de seguridad para que tus mascotas no se atasquen.

