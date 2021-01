El subdelegado del Gobierno en Soria pide que no haya desplazamientos en los próximos días "si no es necesario"

Miguel Latorre ha hecho especial hincapié en que, si no es absolutamente imprescindible, no se utilice el coche e incluso ha recomendado "a los que no tengan necesidad de salir a la calle que se queden en casa puesto que durante esta semana habrá una intensa ola de frío que convertirá la nieve en hielo con el consiguiente riesgo para los peatones".

La provincia de Soria ha registrado 23 litros por metro cuadrado en la provincia de Soria, prácticamente el doble que Segovia, que con 12, ha registrado la segunda cifra.

En este sentido, Latorre ve con buenos ojos que se hayan suspendido las clases en los colegios de la provincia, ya que las vías autonómicas y provinciales aún presentan complicaciones.

"Aunque debido a la mejoría de la situación actual, se ha desactivado la fase de preemergencia en la provincia, los diferentes equipos de las Demarcaciones de Carreteras del Estado están reforzando los tratamientos preventivos en las calzadas para evitar la formación de placas de hielo como consecuencia de las bajas temperaturas", ha apuntado Latorre durante el balance de las actuaciones ante el temporal 'Filomena'.

En cuanto a la situación actual, el subdelegado ha querido agradecer el trabajo realizado por el personal de carreteras y diferentes ámbitos esenciales.

DATOS DE LA BORRASCA 'FILOMENA'

Entre los datos facilitados para combatir a la borrasca Filomena, ha precisado que se han esparcido por las carreteras estatales de la provincia (550 kilómetros), 4.700 toneladas de sal y 850.000 litros de salmuera (sal disuelta en agua), además de 12.000 kilogramos de cloruro cálcico (apoya a la acción de la sal común cuando las temperaturas son muy bajas).

"Se ha distribuido tanta sal en estos tres días como en la campaña completa de vialidad invernal del año pasado", ha indicado el subdelegado.

Los diez depósitos y 16 silos de almacenamiento de cloruro sódico repartidos por toda la provincia tienen capacidad para 10.000 toneladas.

Durante los últimos días se ha seguido recibiendo suministro de sal por parte del proveedor aragonés que utiliza la Unidad de Carreteras de Soria.

"Los depósitos de salmuera tienen capacidad para 400.000 litros, por lo que ha habido que ir realizando esta disolución de forma continua en las cinco plantas de salmuera con las que cuenta Soria", ha matizado Latorre.

MEDIOS MATERIALES

En cuanto a los medios materiales, el Gobierno de España cuenta con 48 máquinas quitanieves que han estado trabajando de forma ininterrumpida (las 24 horas del día) desde las 15.00 horas del viernes en la provincia de Soria.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana cuenta en Soria con 83 personas, incluidos los trabajadores de las cuatro contratas de los sectores de conservación (cuatro, incluido el de la A-2).

En total, unas 800 personas que dependen de la Administración General del Estado han trabajado durante estos días en la provincia para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Todas las carreteras estatales de la provincia se encuentran en nivel verde (precaución).