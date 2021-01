Nova condemna en Emarsa: Enrique Crespo i Esteban Cuesta compliran quatre anys de presó per delictes fiscals

La sentència, notificada aquest dilluns a les parts, declara provat que Crespo i Cuesta es van concertar amb l'empresari, administrador de diverses mercantils, per a defraudar a Hisenda un total de 1.395.798 euros mitjançant devolucions indegudes d'IVA durant els exercicis tributaris 2006, 2007, 2008 i 2009, segons la resolució facilitada pel TSJCV.

La magistrada relata en la resolució que el mecanisme defraudatori empleat va consistir a interposar entre Emarsa i diverses mercantils proveïdores del servici de gestió de residus "un nivell de facturació intermedi que permetia incrementar artificiosament el preu facturat per aquesta gestió, aplicant-li a la base imposable un gravamen del 16 per cent quan a aquesta activitat corresponia el 7%".

La titular del Jutjat penal 6 considera Crespo i Costa autors de quatre delictes contra la Hisenda Pública per devolucions indegudes en les liquidacions de l'IVA d'Emarsa, mentre que a l'empresari li condemna com a cooperador necessari d'eixos mateixos delictes.

La magistrada aprecia en tots els casos l'atenuant de dilacions indegudes i imposa a cada acusat, per cadascun dels quatre delictes, un any de presó, el pagament d'una multa i la pèrdua durant tres anys de la possibilitat d'obtindre subvencions o ajudes públiques, així com del dret a gaudir de beneficis o incentius tant fiscals com de la Seguretat Social.

INDEMNITZACIONS

Igualment, la sentència, que pot ser recorreguda en apel·lació davant l'Audiència Provincial de València, estableix que els dos exdirectius han d'indemnitzar de forma conjunta i solidària la Hisenda Pública amb el muntant total defraudat, i amb la responsabilitat civil subsidiària de les empreses utilitzades per al frau i de l'Entitat Metropolitana de Servicis Hidràulics (Emshi) com a successora de l'obligat tributari.