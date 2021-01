Ciudadanos se ofrece como "solución" para aprobar los presupuestos y señala el cese de Romero como un "paso importante"

En rueda de prensa, Baena ha recordado que Ciudadanos presentó una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos elaborado por el Gobierno de La Rioja por no ser "ambicioso" y, también, por la falta de diálogo de Andreu.

No obstante, y ante el nuevo periodo de enmiendas parciales hasta la celebración, el 28 de enero, del pleno del parlamento para la aprobación de los presupuestos (una vez que no salieron adelante las enmiendas a la totalidad) ha señalado que Ciudadanos "siempre ha tenido una actitud constructiva".

"Ciudadanos siempre va a estar en la solución", ha indicado y, para ello, ha creído un "paso importante" el cese de Romero, tras la actitud "poco ejemplar" de su director general de Participación, Mario Herrera, que empotró un coche en Nochevieja fuera del toque de queda y no avisó a los servicios de Emergencia.

Un "problema enorme" del Gobierno de Andreu a la que le ha pedido "más coherencia y menos defender a Mario Herrera y Raquel Romero". Por eso, le ha indicado que "si hacen falta nuevos acuerdos la clase política debe ser valiente".

Ha recordado cómo Ciudadanos le ha "tendido la mano en muchas ocasiones". Sus puntos claves para la negociación de los presupuestos son: no aumentar los impuestos, no "discriminar" a la concertada, crear cuatrocientos puestos de personal sanitario y que las ayudas por COVID no tributen.

RETOS DEL 2021

"Otra forma de hacer política" es uno de los retos que, para Baena, deben regir el 2021, donde ha visto necesario una política más transparente y responsable. "Es el momento de tender puentes", le ha señalado a Andreu.

Además, en este año, el "principal reto que tiene La Rioja es conseguir que el Plan de Vacunación sea ágil y eficaz", ha dicho.

A su juicio "todos los esfuerzos deben estar concentrados en hacer cumplir un calendario de vacunación con criterios objetivos y eficaces". Algo ante lo que ha creído que "no hay que escatimar esfuerzos económicos" y, "si es necesario, contratar a más personal, conseguir más recursos o habilitar más espacios para la vacunación".

El Coordinador de Ciudadanos ha asegurado que otro de los retos importantes para La Rioja en este 2021 es implementar un Plan de Recuperación Económica que incluya ayudas directas a empresas, pymes y autónomos.