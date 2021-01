Monago propone a Vara refuerzo de personal sanitario, vacunaciones masivas, PCR a los docentes y un "rescate" económico

Dichas propuestas las realizará el PP en la comisión parlamentaria de la Covid-19 que se está celebrando este lunes en la Asamblea, porque a su juicio en la Junta "están desbordados" y porque la situación de la Covid-19 es "muy crítica" en Extremadura

"El presidente se ha escondido para que no le partan la cara", ha afirmado Monago, quien considera que más allá de "salvar a los extremeños" desde la Junta y desde el PSOE en la región se encuentran en una "operación salvar a Vara" de las consecuencias políticas que pueda acarrear la gestión de la pandemia.

"No nos podemos acostumbrar a lo que está pasando porque está muriendo mucha gente, especialmente gente mayor", ha incidido este lunes el líder de los 'populares' extremeños, quien reconoce que él no dice que tenga "las soluciones" pero sí que afirma que tiene "más capacidad de predicciones" que en la Junta.

"Yo no digo que tenga las soluciones pero que tenemos más capacidad de predicciones que este gobierno...", ha espetado Monago, quien ha indicado que en la Junta "están en modo pánico" y "los resultados son los que son" en Extremadura, que mantiene unas incidencias acumuladas a 14 días "a la cabeza no de España, de Europa".

Con ello, tras incidir en que "la situación está total y absolutamente descontrolada en Extremadura", ha lanzado una serie de propuestas en materia sanitaria y económica a la Administración regional, a la que ha pedido que escuche las mismas, máxime cuando "desde que comenzó la pandemia" el presidente Fernández Vara no se ha reunido con él, ha lamentado.

"En Extremadura se han roto las más elementales reglas del juego democrático. Un presidente que no comparece en el Parlamento, que no da la cara, y que no habla al menos con la principal fuerza política de la región", ha apuntado el 'popular', quien ha advertido en todo caso de que "los errores aquí, esa soberbia de no hablar con el resto, de no sentarte, de no acordar está costando como resultante vidas humanas".

"Todos nos equivocamos, yo el primero, pero algunos cuando se equivocan cuestan vidas humanas", ha dicho Monago, y ha pedido a Vara que "dé la cara" porque "los responsables dan la cara".

SITUACIÓN "MUY CRÍTICA"

En rueda de prensa tras el Comité de Dirección Regional del PP, centrado en la situación de la pandemia en la comunidad y en la reunión este lunes de la Comisión sobre el Covid en la Asamblea, Monago ha indicado así que su partido "va a arrimar el hombro como siempre en esta pandemia", teniendo en cuenta que la situación ha pasado de "crítica" a "muy crítica" en Extremadura.

"El virus cabalga descontrolado en muchas partes de la comunidad autónoma y sin gobierno que dé respuesta a esta situación", ha espetado el 'popular', quien considera que la Junta está en "la operación salvar a Vara", cuando en realidad lo que hay que hacer es "salvar a los extremeños y también el tejido empresarial y económico de la región".

"Si Vara no asiste a una comisión parlamentaria es porque hay una operación en Extremadura para salvar a Vara y no para salvar a los extremeños", ha reprochado el 'popular', quien ha considerado que "ahora hay que dar la cara mañana, tarde y noche" y "sin embargo Vara lleva meses sin comparecer en la Asamblea, dos meses sin convocar la comisión parlamentaria del Covid y ahora que se convoca no está anunciado que vaya a comparecer" en la misma.

RITMO DE VACUNACIÓN "EXCESIVAMENTE LENTO"

"Se ha incrementado el número de contagios, se está incrementando la presión hospitalaria, las personas en la UCI y el número de fallecidos", ha lamentado Monago, quien ha advertido también de que el ritmo de vacunación es "excesivamente lento" para la "gravedad de situación que tiene Extremadura", y ha anunciado que solicitará por escrito el plan de vacunación que desarrolla la Junta y que "nadie ha visto".

Ha propuesto en este sentido que se administren vacunas en Extremadura "mañana, tarde y noche" porque "las vacunas salvan vidas" y "se aproximan ya a los 2.000 los fallecidos en la comunidad autónoma" desde el inicio de la pandemia.

"Sin embargo los ritmos de vacunación van al tran-tran, entre otras cosas porque no hay un plan de vacunación escrito", ha lamentado.

PROPUESTAS

Así, Monago ha explicado que en la comisión del Covid que se celebra este lunes, dos meses después de la última, el PP entregará por escrito propuestas como que, por ejemplo, como "prioridad" el desarrollo de un plan de refuerzo para una vacunación contra la Covid-19 "intensiva", porque "el virus no se va de fin de semana" y "si hay que contratar más personal que se contrate más personal", porque "esa es la mejor garantía para salvar vidas de futuro inmediato".

También pedirá la realización de pruebas PCR para todos los docentes en Extremadura, ya que "en muchas partes del resto de España se han hecho PCR a todos los docentes". "Todavía estamos a tiempo para que los profesors puedan ejercer su profesión con plena garantía, no que se va a reanudar la actividad lectiva sin PCR", advierte.

Igualmente, propondrá el blindaje "efectivo" y medicalización de las residencias de mayores extremeñas, porque "ha pasado la primera y la segunda ola y estamos en la tercera y no se han blindado las residencias de mayores".

Al mismo tiempo, el PP planteará un refuerzo hospitalario y la contratación extraordinaria de personal profesional sanitario de manera "inmediata" para "reforzar los pilares de la Sanidad".

Ha criticado en este sentido que mientras que Madrid "construye un hospital nuevo" para afrontar la Covid-19, Extremadura "abre nuevamente el Virgen de la Montaña, un hospital viejo que estaban limpiando hace unos días".

Reclamará también en la comisión sobre el Covid en la Asamblea que se recupere la asistencia sanitaria presencial en Extremadura "con todas las garantías", porque "hay que llamar 20 veces para que cojan el teléfono" en los centros de salud. "Esto sólo está pasando en Extremadura... En Montijo dijeron que no llamaran porque no iban a dar citas", lamenta. "Hay que querer muy poco a los extremeños para cerrar los centros sanitarios y atender sólo por teléfono", ha incidido.

MEDIDAS ECONÓMICAS

En el ámbito económico, el PP reclamará un "plan de rescate de emergencia" a los sectores económicos "duramente afectados por la pandemia", con ayudas a autónomos con empleados a su cargo, ayudas directas al pago del alquiler e hipoteca de locales o negocios afectados, flexibilización y rebaja de impuestos de competencia regional, y pedir al Gobierno una rebaja del IVA al 4 por ciento para sectores en riesgo, así como que las medidas que se pongan en marcha "lleguen en tiempo y forma".

Igualmente, pedirá un Fondo Extraordinario SOS-Covid para Extremadura porque el índice de paro es "muy mayor", porque tiene una dispersión "muy alta" y porque "somos los más vulnerables del conjunto del país".

Asimismo, pedirá en la comisión que se firme un protocolo de transparencia y buen gobierno en la Asamblea, porque "no hay transparencia".

Monago, de igual modo, pedirá ayudas directas para la contratación de personas destinadas al cuidado de menores; cheques para familias que soliciten reducciones de jornada para cuidar a menores; y bonificaciones a empresas por fomentar el teletrabajo o implantar medidas de flexibilización y adaptación a las circunstancias familiares.

De igual modo, solicitará que se auditen los puestos de trabajo de la Administración regional pueden desempeñarse en modalidad no presencial y son susceptibles de realizarse mediante teletrabajo.