El consejero de Educación apunta a la normalidad con incidencias "mínimas" en la apertura de los centros escolares

Tres colegios cerrados, más de 200 estudiantes y medio centenar de profesores afectados, han sido las principales cifras que ha dado a conocer, apuntado que son datos "similares a cuando ha habido problemas invernales".

Ha sido en una comparecencia de prensa, en la que acompañado de la portavoz del Gobierno, Sara Alba, y los consejeros de Transición Ecológica y de Servicios Sociales, Álex Dorado y Pablo Rubio, respectivamente, han analizado la incidencia de la borrasca 'Filomena' en La Rioja.

Uruñuela ha recordado que tras reunirse con los principales responsables de la Consejería de Educación se decidió "abrir hoy y empezar las clases", ante lo que se trasladó a los ayuntamientos la necesidad de encender en los colegios la calefacción el sábado, así como a los directores de colegios e institutos, con "buena respuesta por parte de todos".

A ello, ha unido que "mandamos tres correos a las direcciones con indicaciones sobre que el criterio era abrir, pero que confiábamos en la prudencia y en el saber hacer del profesorado y las direcciones para evitar situaciones que luego tuviéramos que lamentar".

EXCESO DE COMPETENCIAS ALCALDE DE AUSEJO

Las incidencias "han sido mínimas", con tres centros cerrados, el de Casalarreina, por una avería en la calefacción, y que iniciará el curso mañana, el Menesiano de Santo Domingo, por hielo a la entrada y que se está subsanando, y el de Ausejo en el que "el alcalde excediéndose en sus competencias ha indicado a los padres que no era obligatorio que llevasen a sus hijos al colegio", algo que "no compartimos" ha resaltado el consejero. Ello ha provocado que solo 6 de los 24 alumnos acudiesen.

Uruñuela ha insistido en que el alcalde "se ha excedido de sus competencias" porque "va contra el derecho a la educación que tienen los niños y niñas", por lo que es una actitud que "no compartimos"

A continuación, ha detallado las ausencias en los centros de Infantil y de Primaria, que han sido de 17 profesores y 129 alumnos, la mayoría en la zona de la sierra, mientras que en Secundaria ha sido de 29 profesores y 99 alumnos, que tampoco han podido llegar.

En el caso de los colegios concertados, "no tenemos datos del profesorado, porque son centros privados y no lo controla la Consejería, pero si ha habido incidencia en falta de alumnos", señalando los 37 de Escolapias de Logroño y los 18 de San Agustín de Calahorra.

COVID-19 Y COLEGIOS

Por otra parte, Uruñuela ha afirmado que desde su departamento "no contemplamos el cierre de los colegios e impartir las clases a distancia" a tenor del funcionamiento del primer trimestre del curso que ha demostrado que las escuelas e institutos "son lugares seguros".

De hecho, ha apuntado que en tres meses y medio "hemos tenido 1.627 contagios y ninguno de ellos, el 99,9 por ciento, no se ha originado en los centros escolares y hay uno que no se ha podido determinar si fue o no fue".