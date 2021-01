Les temperatures mínimes poden caure aquesta nit fins als -6ºC en l'interior de la Comunitat Valenciana

Així, s'ha decretat l'avís nivell groc per fred a partir de les 22.00 hores d'aquest dilluns ja que es preveu que el mercuri caiga fins als -6ºC en l'interior d'Alacant i València i en l'interior nord de Castelló. Per la seua banda, en el litoral de València les mínimes no pujaran dels -2ºC. Aquest avís està vigent fins a les 9.00 hores de matí.

Així mateix, es tornarà a activar l'avís a les 00.00 hores del dimecres ja que es preveu que el termòmetre torne a baixar fins als -6ºC en l'interior nord de València i als -4ºC en l'interior sud de València.