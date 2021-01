El Consejo de Enfermería de CyL advierte de que la vacunación no puede ser realizada por personas sin cualificación

20M EP

NOTICIA

El Consejo de Enfermería de Castilla y León no está dispuesto a permitir que una actuación tan importante como es la vacunación frente a la COVID-19 se tome a la ligera y se realice por personas no cualificadas o profesionales no capacitados.