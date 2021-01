Temporal.- La Unió de Llauradors ressalta que 'Filomena' està sent beneficiosa per a la major part de cultius

En línies generals, el temporal ha resultat "beneficiós" per a quasi tots els cultius i la ramaderia perquè suposa els primers un estalvi de regs, un increment de les reserves hídriques, netejar els arbres davant possibles plagues i l'acumulació necessària d'hores de fred en aquesta fase hivernal per als cultius d'interior, així com un augment de les pastures per al cas de la ramaderia extensiva, encara que en aquests moments per la neu resulta dificultós però serà positiu en el futur.

En les zones litorals ha gelat de forma puntual en algunes zones, cultius d'hortalisses (més sensibles) o cítrics, però no han sigut generalitzades i per tant "els danys són prou excepcionals". En els cítrics servirà més prompte perquè algunes varietats engreixen el calibre, augura l'organització agrària.

Per a la ramaderia, els efectes sí han sigut més negatius en aquelles zones on més neu s'ha acumulat, a causa dels problemes d'accés a alguna granja, el trencament d'infraestructures per la gran quantitat de neu i de les mallades o tancats en ramaderia extensiva en zones de muntanya.