Innova.- Startup València amplia la seua junta directiva amb quatre nous membres per a tindre "una visió més àmplia"

"Les noves incorporacions permeten tindre una visió més àmplia de la situació de diversos aspectes i sectors relacionats amb l'emprenedoria tecnològica", ha afirmat Nacho Mas, CEO d'Startup València. Així mateix, ha apuntat que açò "serà molt útil a l'equip de Startup València per a la conceptualització i execució de les activitats de l'associació".

La junta directiva d'Startup València està presidida per Juan Luis Hortolà (COO i cofundador de Blinkfire Analytics) i en ella continuan Javier Megias (Startup Program Director de Fundació Innovació Bankinter), Jaime Esteban (Soci d'SpeedOut Advisory), Judith Saladrigas (Sòcia Àrea d'Innovació i Emprenedoria de DWF-RCD), Antonio Huerta (CEO i cofundador de Wossom.com), Iker Marcaide (Fundador de Zubi Labs), Fernando Marzal (VP of Business de Jeff), Diego Moya (Head of Fitness Vertical de Jeff) i Eduardo Nebot (Soci de DWF RCD).