Arriba a València Bive, el nou servici de subscripció mensual i venda de bicicletes de Cabify

Cabify, la companyia espanyola de multimobilitat, ha implantat a València Bive, el seu nou servici de subscripció a llarg termini de bicicletes on l'usuari disposarà del vehicle en propietat amb una quota mensual a partir de 29,95 euros en funció del model, que pot cancel·lar-se en qualsevol moment, i que inclou el manteniment anual, diferents modalitats de segur incloent robatori, i descomptes per a moure's en Cabify. A més, també ofereix la possibilitat de compra.

Sobre aquest tema, la responsable d'operacions de Bive, Marta de Eusebio, ha destacat que no volen "suplantar" altres servicis que ja existeixen a València, sinó que presenten aquesta plataforma "complementària" per a fomentar "una ciutat sostenible i saludable". El servici està operatiu des d'aquest mateix dilluns i disposa del suficient volum per a donar resposta a la demanda de la ciutat.

Així, ha explicat que els avantatges d'aquest servici, que ja funciona a Madrid, és que ofereix un lloguer de llarga durada per a ús exclusiu del client que puga cancel·lar-se quan vullga. A més, a través de l'app li indica la millor ruta per a desplaçar-se per la ciutat, on poden estacionar la bici de forma "segura i responsable" i ofereix una xarxa de tallers socis per a "mantindre-la a punt". La bicicleta pot arreplegar-se en aquests tallers o s'entrega en la direcció que facilite l'usuari en menys de 24 hores.

Els usuaris de València podran adquirir tres models diferents de bicicletes, dos d'elles elèctriques, entre les quals destaca el model Bive Chamberí, i una plegable, la BH Eivissa Pro. El preu oscil·la entre els 29,95 al mes d'una bici mecànica i plegable als 54,95 d'una elèctrica.

Bive ha arribat a un acord amb l'startup valenciana Tuvalum perquè els usuaris puguen provar les bicicletes, arreplegar-les o reparar-les en el seu taller sense cap cost addicional, sempre que siguen subscriptors de Bive.