El increíble álbum de fotos con el que Brooklyn Beckham ha felicitado a su prometida, Nicola Peltz

Aún no están casados pero ya parece que llevan juntos como para celebrar las bodas de plata por lo menos. O casi, a juzgar por la cantidad de fotografías que tienen el uno con el otro, por las declaraciones de amor que se hacen cada poco tiempo o, como en el caso que nos ocupa, por ambas cosas simultáneamente.

Entre rumores de que muy pronto tanto David Beckham como su esposa, Victoria Beckham, serán el abuelo y la abuela más famosos del planeta, o incluso de que, debido a las restricciones por el coronavirus, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz ya han contraído matrimonio en una ceremonia íntima, lo único cierto por ahora es que en su amor no se observa la más mínima grieta.

El primogénito de los Beckham y la hija de Nelson Peltz, quien pertenece a una de las familias más ricas de Estados Unidos y tiene una fortuna valorada en más de mil millones de dólares, han demostrado nuevamente que no hay ocasión en la que no sea menester cantar su pasión a los cuatro vientos.

En este caso fue el 26º cumpleaños de la modelo (el pasado 9 de enero) la ocasión que escogió el hijo del exfutbolista y la empresaria y diseñadora de moda para subir a su perfil de Instagram, donde tiene 12,3 millones de seguidores -por los dos millones de la actriz de Bates Motel-, un álbum de recuerdos.

El extenso recopilatorio, montado como si fuera un vídeo, está repleto de fotografías inéditas de la pareja dándose besos, abrazos, selfis, posando entre ellos... mientras suena de fondo el romántico tema de Bruno Mars Versace on the floor.

"Muchísimas felicidades, cielo. No me salen las palabras para decir lo mucho que te quiero. Estar contigo me convierte en una mejor persona y en el hombre más feliz sobre la faz de La Tierra. Tengo tantísima suerte por poder pasar el resto de mi vida junto a ti y crear infinidad de recuerdos. Espero que tengas el mejor cumpleaños de tu vida porque te lo mereces. Te amo, cariño", son las tiernas palabras de Brooklyn.

La publicación ha alcanzado rápidamente el millón y medio de reproducciones así como ha recibido los comentarios de dos personas muy especiales para el fotógrafo: una cantidad ingente de emoticonos de cumpleaños de su madre y un mensaje de su futura esposa, que le afirma: "Tengo tanta suerte de que seas mi otra mitad, no te puedo querer más".

En teoría, tendrán lugar dos bodas: una en Reino Unido, en la finca Cotswolds que posee el matrimonio Beckham, y otra en Florida, en Estados Unidos, mediante el rito judío (religión de la familia de la novia). A estos enlaces se rumorea que acudirían grandes personalidades y amistades de las familias Beckham y Peltz como Eva Longoria, Marc Anthony, varios futbolistas, Elton John (padrino de Brooklyn) o incluso los duques de Sussex.