La quarantena per Covid-19 d'una advocada obliga a suspendre la repetició del juí a l'exmarit d'Oltra per abusos

L'educador havia de tornar a ser jutjat aquest dilluns en l'Audiència de València després que en la causa hagen aparegut dos informes que qüestionen la versió que va oferir la víctima, de 15 anys, en la primera vista.

No obstant açò, la quarantena que ha de guardar la lletrada de l'acusat ha obligat la Sala a suspendre el juí i de moment no s'ha fixat una nova data, han informat des del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana(TSJCV).

L'educador va ser condemnat pel mateix tribunal a la pena de cinc anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual però el TSJCV va revocar la sentència en trobar-se dos informes que no es van valorar en la vista.

Així, es va ordenar repetir el juí, encara que de forma parcial. És a dir, amb la declaració de les persones responsables dels dos informes, un d'ells encarregats per la pròpia Conselleria després d'haver-se iniciat les actuacions judicials i un altre elaborat per l'Institut Espill.

Els fets es remunten als anys 2016 i 2017, quan la víctima estava interna en un centre d'acolliment de València des que va ser declarada en situació de desemparament. L'Audiència va donar com a provat que l'educador acudia a l'habitació on dormia la menor i li donava massatges en la zona del coll davant la petició de la xiqueta, que tenia dificultats per a agafar el son. Una vegada creia que estava dormida, li agafava la mà i es masturbava amb ella.