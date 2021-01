Un colaborador de 'Liarla Pardo' admite un 'delito' para poder llegar al plató: "Hoy el metro tendría que ser gratuito"

La borrasca Filomena ha hecho estragos y ha provocado cambios en la parrilla de televisión o que los presentadores y colaboradores de los programas del fin de semana no hayan podido llegar hasta sus puestos de trabajo en plató, teniendo que ser relevados por otros compañeros o incluso, como María Patiño, presentar desde su propia casa.

Eso no ha pasado en Liarla Pardo. El espacio que presenta Cristina Pardo los domingos en laSexta sí ha podido emitirse con normalidad y ha contado tanto con su conductora como con distintos colaboradores.

Sin embargo, a algunos les ha costado más que a otros llegar hasta plató. E, incluso, han cometido pequeños 'delitos'. Según reconoció el propio Marc Vidal, hizo algo que "no se debe hacer en días normales". Sin embargo, tras el desastre provocado por el temporal en Madrid, este domingo no era precisamente un día normal.

"Supongo que prescribirá al final del programa y ya está"

"Tendría que haber sido gratuito hoy. Un día en el que no puedes moverte de otro modo que no sea en metro, había la opción de pasar y he pasado. Supongo que prescribirá al final del programa y ya está", decía con humor el colaborador, que había confesado su triquiñuela al 'colarse' en el suburbano de la capital.

Una declaración que dejaba atónita a Cristina Pardo. Pero vamos a ver, esta manera de empezar el programas confesando un delito...". "Estaba abierto", incidía él.