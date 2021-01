FGV adaptarà tres tramvies d'Alacant per a la nova L10 de València

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) traslladarà tres tramvies del Tram d’Alacant a València per a posar en marxa la línia 10 del metro que unirà el centre urbà amb el barri de Natzaret a partir del pròxim any. L'empresa pública autonòmica ha tret a concurs l'adaptació i revisió d'aquestes tres unitats mòbils S4200 que actualment es troben en reserva a Alacant perquè puguen operar en la xarxa tramviària de València.

Segons consta en els plecs, el pressupost base de licitació d'aquests treballs és de 805.750 euros (impostos no inclosos) i el termini serà de 9,5 mesos. D'aquesta manera, els tres tramvies estaran a punt per a poder circular per la nova L10 a partir de començaments de 2022, quan FGV preveu posar en funcionament la línia, les obres de la qual avancen en l'actualitat segons els terminis fixats a l'estiu després del retard per l'estat d'alarma.

A les tres unitats d'Alacant se sumaran altres tres de València, la qual cosa permetrà disposar de set tramvies per a la nova L10, si bé no tots hauran d'estar circulant alhora, apunten fonts de l'empresa autonòmica. De la mateixa manera, aquestes fonts afigen que el trasllat no afectarà el servei que presta el Tram d’Alacant, ja que els citats tramvies estaven en reserva. En el mateixa línia, afigen que, pel mateix motiu, tampoc repercutirà l'assignació dels quatre tramvies de València en la resta de la xarxa tramviària de la ciutat.

Al marge d'aquesta primera redistribució de tramvies per a posar en marxa la línia 10, la Generalitat ha activat la compra de 22 nous tramvies per a substituir a les unitats més antigues d'FGV, reforçar l'actual servei i assegurar les futures ampliacions tramviàries previstes en les xarxes de Metrovalencia i Tram d’Alacant. Aquest pla d'adquisicions, aprovat a la fi del passat any pel consell d'administració de Ferrocarrils, suposarà una inversió de 132,24 milions d'euros, un pressupost en el qual també estan incloses les peces de parc i de recanvi necessàries.

Segons subratllen des d'FGV, aquesta compra serà més a llarg termini, ja que encara ha d'activar-se el procés de licitació i adjudicació, i posteriorment escometre's la construcció i lliurament dels tramvies.

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, va destacar que l'objectiu d'aquest contracte és "reforçar el servei i estar preparats per a les noves línies que es posaran en funcionament en el futur". El també president d'FGV remarca la necessitat de "planificar la retirada de les unitats més antigues, modernitzant el material mòbil i donant un impuls alhora a l'economia amb la compra de nous tramvies".

D'altra banda, en 2024 arribarà el final de la vida útil de les unitats tramviàries Siemens de la sèrie 3800 de la xarxa de Metrovalencia, adquirides l'any 1994, la qual cosa permetrà complir la premissa de disseny de 30 anys de circulació i servei.

Nou pla de servei i ampliacions

A més, es preveu a curt i mitjà termini un nou pla de servei per a les línies tramviàries, a part de les futures ampliacions de les xarxes de Metrovalencia (Natzaret, port i La Fe) i Tram d’Alacant (Sant Joan), la qual cosa exigeix nou material mòbil per a afrontar amb garanties la prestació als ciutadans d'un servei de transport tramviari segur i de qualitat, apunten des de l'empresa pública.

Aquestes noves unitats tindran cabina en tots dos extrems (bicabina), una longitud de 45 metres (les actuals Siemens a retirar tenen 25 metres i les Bombardier 32 metres), una capacitat de transport superior a 430 viatgers per cada tramvia, la qual cosa és un 45% superior a les Bombardier 4200 i de més del doble que les Siemens 3800.

La primera línia totalment urbana

La reactivació del projecte de construcció de la línia 10 de Metrovalencia, les obres de la qual està previst que finalitzen a la fi de 2021, després de ressentir-se del termini inicial per la paralització del primer estat d'alarma derivat de la crisi sanitària del coronavirus, ascendeix a 50 milions d'euros i està cofinançat per la Unió Europea, a través del programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) de la Comunitat Valenciana 2014/2020.

Una vegada completada, unirà el centre de València amb la zona de la Ciutat de les Arts i les Ciències i el barri de Natzaret. El traçat, el primer íntegrament urbà, combina trams subterranis i en superfície, amb un recorregut de 5,3 quilòmetres i 8 estacions i parades (3 subterrànies i 5 en superfície).