11 carreteras cortadas por el temporal, unos 400 abonados sin luz y 40 escuelas cerradas en Cataluña

11 carreteras de Cataluña, todas ellas de la red secundaria, sufren cortes la mañana de este lunes en alguno de sus tramos a consecuencia del temporal Filomena, mientras otro medio centenar de tramos sufren afectaciones, y cerca de 400 abonados de poblaciones de Tarragona continúan sin luz por averías.

Según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT), en Tarragona permanecen cortadas 6 carreteras: la T-330, en Arnes, la T-710, en Falset, la TP-7402, en Porrera, la TV-3022, en El Perelló-Rasquera, la TV-7046, en Albiol y la T-7333, en la Fatarella.

En la provincia de Lleida son cuatro las carreteras cortadas, la LP-7013, en El Vilosell, la LV-7011, en Juncosa, la LV-5134, en Noves de Segre - Els Castells y la LV-2014, en L'Espluga Calba, mientras en la demarcación de Barcelona está cortada la BV-4024, de Bagà a Coll de Pal.

Por otra parte, hay una cincuentena de tramos de la red viaria secundaria catalana en los que es obligatorio circular con cadenas, principalmente en las demarcaciones de Tarragona y de Lleida.

Además, el SCT advierte de que se debe circular con mucha precaución en la A-2, a la altura de Montmaneu (Barcelona), por hielo y nieve en la calzada.

Esta mañana quedaban 392 abonados sin luz por averías en líneas de media tensión, la mayoría de ellos -288-, en Capçanes (Tarragona), y otros en Falset, Ametlla de Mar, El Molar, Arnes y Marçà.

Aunque en Cataluña la borrasca no ha causado tantos estragos como en otras zonas de España, ha dejado copiosas nevadas en algunas comarcas de Tarragona, como el Priorat o la Terra Alta, con gruesos de nieve acumulados superiores a los 50 centímetros, y capas de nieve importantes en otras partes de Lleida, del Pirineo, el centro de Cataluña y algunas zonas de Girona.

El temporal de nieve ha dejado paso esta madrugada a un frío intenso, sobre todo en las comarcas pirenáicas y del interior de Cataluña, lo que puede mantener la complicación en la circulación por la formación de placas de hielo en las carreteras.

En el día en que reabren los colegios en la comunidad catalana tras el paréntesis navideño, debido a la nieve caída se quedarán sin transporte escolar, total o parcialmente, un total de 13 comarcas y no abrirán 20 centros educativos de Lleida y Tarragona.

Desde que empezó el temporal, los Bomberos han atendido un total de 371 incidencias en toda Cataluña, aunque en las últimas horas prácticamente ya no han sido requeridos para resolver situaciones derivadas de la borrasca.

Una cuarentena de escuelas no han podido abrir sus puertas

Los alumnos de 40 escuelas catalanas no han podido empezar este lunes el segundo trimestre del curso debido al temporal, según ha explicado el conseller de Educación, Josep Bargalló.

En un primer momento se hablaba de que no podrían abrir cerca de una veintena de centros, aunque finalmente se han sumado otros 20 al no poder restablecer el suministro eléctrico y, en muchos otros, el transporte escolar no ha podido circular debido a la nieve acumulada en las carreteras.

Bargalló ha aclarado que la mayoría de los colegios están situados en la comarca del Priorat, un total de 16. El resto de ellos son escuelas rurales, con pocos alumnos, y algún instituto.

Aun así, el conseller ha apuntado que esperan que mañana ya puedan volver a la normalidad la gran parte de los centros educativos que hoy no lo han podido hacer.