Soraya Arnelas llora desconsolada al ver los árboles de su jardín destrozados por el temporal de nieve: "Me da pena"

El mayor temporal de nieve que ha azotado la península en los últimas décadas ha dejado imágenes bellísimas pero también consecuencias poco o nada agradables.

Una de ellas -y por otra parte también peligrosa- ha afectado a los árboles, que no han podido soportar el peso de la nieve y han acabado perdiendo sus ramas e incluso se han derrumbado por completo.

A colación de esto, Soraya Arnelas ha hecho partícipes a sus seguidores de su sufrimiento al ver cómo los de su jardín habían quedado destrozados por el temporal.

"Os podrá parecer una gilipollez, pero estos días cuando he visto los árboles caerse las ramas me daba muchísima pena. Os parecerá una locura, pero sentía como que estaban sufriendo mucho y me daba mucha pena", rompía en llanto en los stories de Instagram.

"Estos han sido los únicos que he podido salvar. Cuando se vaya la nieve, cada vez que los vea me voy a acordar mucho de lo que han pasado estos días", seguía contando a cámara.

Además, ha contado lo que han vivido en su casa: "Hemos tenido hasta un metro de nieve, hemos estado trabajando un poco las escaleras y el techo, pero madre mía. Lo bueno es que ahora la nieve empieza a derretirse y va cayendo".

Además, aseguraba que también se ha acordado de los animales: "Que también me he acordado de los pájaros estos días, ¿eh? No os penséis, me he acordado de todo el mundo. Son tiempos raros y yo con estas cosas… La naturaleza me da pánico".