Kiko Matamoros se reencuentra con Javier Tudela en el 'Deluxe' y cuentan el origen de su mala relación

Este domingo, Telecinco emitió Sábado Deluxe. Y es que, como parte de las consecuencias de la borrasca Filomena, el equipo no pudo llegar en el día que correspondía, por lo que se postergó el formato y, en su lugar, Emma García se puso al mando de un especial deViva la vida.

El primer plato de la noche fue un esperado encuentro entre Kiko Matamoros y Javier Tudela. Ambos llevaban sin coincidir unos dos años y, aunque en la previa, el colaborador de Sálvame se mostró bastante menos combativo de lo habitual y daba a pensar que podría haber una reconciliación entre ambos, rápidamente esto cambió. "Su madre tuvo la culpa, porque permitió cosas que nunca tendría que haber permitido, pero me pesa más lo bueno que lo malo", dijo Matamoros.

Y es que, en cuanto se vieron y comenzaron a hablar, el novio de Marta López se alteró y quedó claro que los problemas entre ambos están muy lejos de solucionarse. Pero, ¿desde cuándo se llevan así? Según Kiko Matamoros, todo empezó en el momento en el que se comenzaron a hacer cosas en su hogar sin su beneplácito, como meter un perro o a la novia de Tudela, Marina Romero, actualmente embarazada: "Ahí lo pagaba todo yo y, en lugar de preguntarme, tu madre me dijo que eras su hijo y que si no me parecía bien me fuese yo de la casa", recordó Matamoros.

Este también acusó en reiteradas ocasiones a Tudela por no valorar lo que hizo por él: "Cuando un hombre te acoge como su hijo, pese a no ser tu padre y sin tener que hacerlo, lo mínimo que puedes hacer es ser agradecido”. Por su parte, Tudela confesó que advirtió a su madre, Makoke, mucho antes de que rompiera con Kiko, de que este no era de fiar.

Además, explicó que si se llevó mal con su padre durante mucho tiempo fue porque este no tragaba al propio Kiko Matamoros. Al respecto Tudela añadió que, con el tiempo, había entendido a su padre, pues Matamoros no respetaba a nadie y siempre trataba a los demás con aires de superioridad.

En lo que coincidieron ambos fue en llamarse continuamente "vagos" y en asegurar que el otro le debía a su familia todas las apariciones televisivas. Tampoco ayudó en el camino a la concordia Rafa Mora, que se dirigió ataques muy duros con Tudela, al que llegó a llamar "retrasado". Además, Mora quiso saber por qué habría tirado Tudela unos zapatos de su padrastro.

"Lo hice porque eran de cocodrilo, y no me parece bien que un personaje público normalice eso", se justificó el joven. Ante la explicación, Matamoros se puso tan agresivo que tuvo que parar y reposar. "¡Aprende a respetarme! Cuando me faltas al respeto, también se lo faltas a tu hermana. Llevas 20 años viviendo por la cara, no das un palo al agua, eres un caradura", dijo el colaborador en alusión a Anita Matamoros.