Bono critica la lenta vacunación contra la Covid en Madrid: "No es una operación a corazón abierto"

El exministro socialista José Bono ha valorado en una entrevista en laSexta Noche el ritmo de vacunación contra la Covid-19 en algunas comunidades. Concretamente, se ha referido al caso de la vacunación en la Comunidad de Madrid, cuyo proceso se está llevando a cabo de forma más lenta respecto a otras autonomías.

"No puedo dar una explicación razonable de por qué en Asturias están en el porcentaje más alto de España, y en Madrid, en el 11%. No encuentro explicación, ni yo ni creo que los ciudadanos", ha asegurado.

Bono se ha referido a "las explicaciones acerca de la complejidad del proceso o de la complejidad de la actividad de vacunar". "Yo soy abogado, no soy sanitario, pero poner una vacuna, aunque sea contra la Covid, no es una operación a corazón abierto", ha dicho.

En este sentido, ha matizado que con ello no quiere decir que "lo puede hacer cualquier persona", pero ha insistido en que vacunar "no es una operación de corazón en la que hay otros elementos de mayor complejidad. Por tanto, esto no se explica, no se entiende", ha valorado.

Según Bono, "debería exigirse responsabilidad, por lo menos, a los que no lo explican". El también expresidente del Congreso de los Diputados ha asegurado que "los españoles no somos idiotas, que nos expliquen qué pasa, que no nos engañen, qué es lo que ha ocurrido. Porque la explicación de que 'es que están de puente los sanitarios' no cuela, eso no cuela", ha criticado.

En este punto, Bono se ha referido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "Yo he oído a la presidenta de la Comunidad de Madrid decir que iba a vacunar de día, de noche, por tierra, mar y aire. Y no llegan al 11% de las vacunas que han recibido".

"De aquellas vacunas que exigían que les diesen con inmediatez, solamente han puesto el 11%. Si hay algún motivo de exigir responsabilidad al Gobierno de Madrid a lo largo de su historia desde que tomó posesión la señora Ayuso, este es el más grave. ¿Pero qué hacen con las vacunas? ¿Pero dónde las tienen? Que lo expliquen", ha demandado Bono.

El exministro ha reprochado al Ejecutivo de la Comunidad que "esta no es la hora de ganar las elecciones, esta es la hora de ganarle al virus, y que necesitan la complicidad social. Y no la pueden tener si de 100 vacunas que tienen metidas en sus armarios solamente han puesto 11", ha concluido Bono.